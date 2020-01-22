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Ekonomi

''Türkiye'nin Enerji Güvenliği'' çalıştayı yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu himayesinde 'Türkiye'nin Enerji Güvenliği' başlıklı çalıştay yapıldı.

AA22.01.2020  17:36 - Güncelleme: 22.01.2020  17:36

Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkan Vekili İbrahim Kalın başkanlığında gerçekleştirilen çalıştaya kurul üyeleri, ilgili resmi kurum temsilcileri, akademisyenler, düşünce kuruluşu temsilcileri ve uzmanlar katıldı.

Türkiye'nin enerji çeşitliliği stratejisi ve Türkiye'nin enerji arz tedarik güvenliği çerçevesinde fırsatlar ve risklerin değerlendirildiği çalıştayda, Türkiye'yi doğrudan ilgilendiren küresel enerji güvenlik denkleminin talep kısmında son yıllarda yaşanan önemli gelişmeler analiz edildi.

Çalıştayda, Türkiye'nin enerji arz güvenliğinin en ekonomik ve çevreyle en uyumlu şekilde sağlanması adına Dünya Enerji Görünümündeki radikal gelişmelerin ve yeni teknolojilerin takip edilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Enerjide yerli imalatın arttırılması, yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının yaygınlaştırılması, dekarbonizasyon hedefleri, enerji jeopolitiği ve hidrokarbon faaliyetleri gibi konuların ele alındığı çalıştayda, Türkiye'nin Dünya Enerji Görünümündeki öngörüler doğrultusunda gelecek on yıllardaki enerji politikalarını hazırlaması, riskleri yönetmek ve fırsatları değerlendirmek için gerekli planlamaların yapılmasının gerekliliğine de işaret edildi.

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