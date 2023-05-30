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Ekonomi

Türkiye'nin enerji ithalatı faturası azaldı

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36,3 azalarak 4 milyar 958 milyon dolara geriledi. Ham petrol ithalatı ise yaklaşık yüzde 33,7 azaldı.

AA30 Mayıs 2023 Salı 10:31 - Güncelleme:
Türkiye'nin enerji ithalatı faturası azaldı
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Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, nisanda Türkiye'nin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,8 azalarak 28 milyar 69 milyon dolar oldu.

Bu tutarın 4 milyar 958 milyon 148 bin dolarlık kısmını enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

Geçen yıl nisan ayında bu rakam 7 milyar 783 milyon 865 bin dolar olarak kayıtlara

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