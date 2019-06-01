Türkiye’nin enerjisine AB’den övgü

Görev süresi ekim sonunda bitecek olan mevcut AB Komisyonunun 2019 Genişleme Paketi kapsamında yayınladığı ‘Türkiye 2019 Raporu’nda, Türkiye’de enerji arz güvenliği, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında iyi ilerlemeler kaydedildiği vurgulandı. Geçen yıl yayınlanan raporda yer alan Türkiye’nin enerjide ‘kısmen hazırlıklı’ olduğu ifadesi bu yıl da yinelenirken, enerji arz güvenliğinin artırılmasına yönelik gelişmeler övüldü ve ‘çok iyi bir ilerleme’ kaydedildiğinin altı çizildi.

AKDENİZ RAPORA GİRDİ

Raporda, TANAP’ın ilk aşamasının geçen yıl haziranda, TürkAkım Hattı projesinin deniz kısmının da geçen yıl kasımda tamamlandığı anımsatılarak, Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı (TAP) üzerinden TANAP’ın Avrupa’ya bağlanmasını sağlayacak ikinci aşamanın da bu yıl haziranda tamamlanmasının planlandığına işaret edildi. Raporda, Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama tesisinin kapasitesinin genişletilmesi çalışmalarının da sürdüğü kaydedildi. Raporda, yenilenebilir enerjideki ilerlemenin de iyi seviyede olduğu belirtildi. 2018’in sonunda Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de hidrokarbon arama çalışmalarına başladığı anımsatılan raporda, Türkiye’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin sözde “münhasır ekonomik bölgesinde arama çalışmaları yaptığı ve bölgede kendi sondaj çalışmalarını yapacağı tehdidinde bulunduğu” ifadeleri yer aldı.