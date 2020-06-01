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Ekonomi

Türkiye'nin geçiş güzergahında araç yoğunluğu arttı

İstanbul ile Ankara'yı birbirine bağlayan en önemli geçiş noktası olan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde araç yoğunluğu arttı.

AA01 Haziran 2020 Pazartesi 10:17 - Güncelleme: 01 Haziran 2020 Pazartesi 10:19
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şehirler arası seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde araç yoğunluğu oluşmaya başladı. Yoğunluğun özellikle otoyolun Ankara yönünde artış gösterdiği görüldü.

Otoyol, Kaynaşlı ile Abant Kavşağı arasında bulunan 90 kamera ile Tünel Kontrol Merkezi'nden 7/24 saat takip ediliyor.

Öte yandan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde de araç yoğunluğu yaşanmaya başladı.

Bolu ve Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ve Karayolları ekipleri, trafiğin artmasıyla yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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