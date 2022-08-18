Türkiye'nin gelirini uçuracak anlaşma! 132 ülkeden geliyorlar

Sağlık turizminde Türkiye'nin gelirini 2023'te 5 milyar dolara ulaştırmayı hedefleyen anlaşmaya dair imza töreni THY Genel Müdürlük binasında gerçekleştirildi.

Törende konuşan HİB Başkanı ve THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, Türk Hava Yolları'nın yolcu gelirlerinin yılın ilk yarısında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 5,4 milyar dolara yaklaştığını, kargo gelirlerinin 2,5 katına çıkarak 2 milyar dolar seviyesini aştığını söyledi.

Hizmet İhracatçıları Birliğinin kurulduğu 2018'den bu yana güçlü bir ivme yakalayarak 3 bin üye sayısına ulaştığını dile getiren Bolat, aradan geçen süreçte yaşanan gelişmelerden bahsetti.

TÜRKİYE'NİN GELİRİNİ UÇURACAK

Sağlık amaçlı Türkiye'yi ziyaret eden turistlerden 2021'de 1,6 milyar dolar gelir elde edildiğini, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 68'lik artış yaşandığını anlatan Bolat, "Ancak, sağlık hizmeti ihracatından elde edilen gelir bu rakamların çok üzerindedir. Bu çerçevede, sağlık hizmeti ihracatından 2022'de 2,5 milyar dolar gelir hedeflenmektedir." diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE ŞİFA BULAN YABANCI SAYISI KATLANARAK ARTACAK"

Ahmet Bolat, bugün gerçekleştirilen iş birliğiyle amaçlarının; "sağlık amaçlı gelen yabancıların Türkiye'ye rahat ulaşımını ve sağlık ihracatına katkı sunmalarını sağlamak" olduğunu söyledi.

Türk sağlık sektörünün artık tüm dünyadan turistlerin ilgi odağında olduğunu dile getiren Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sağladığı yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı tedaviyle Türkiye, küresel sağlık alanındaki yıldızını giderek daha da parlatıyor. Tam teşekküllü modern hastanelerimiz ve uzman doktorlarımızla ağırladığımız sağlık turistlerimiz sağlıklarına kavuşarak ayrıldıklarında ülkemizin adeta fahri temsilcileri olarak sektörümüzün tanıtımına büyük katkı sağlıyorlar. THY olarak turizmin geleneksel boyutunun dışında derinleşmesi ve sektörel açıdan çeşitlenmesi açısından da önem taşıyan böyle gelişmelerin paydaşı olmaktan memnuniyet duyuyor, elimizden gelen tüm desteği vereceğimizi ilan ediyoruz."

Bolat, burada Mutabakat Zaptı şeklinde temellerini attıkları iş birliğinin kısa sürede Türkiye'ye, sağlık sektörüne ve THY'ye somut faydalar sağlayacak bir hale dönüşeceğini, Türkiye'ye gelerek şifa bulan yabancı misafir sayısının katlanarak artmasına hizmet edeceğini dile getirdi.

"2023 HİZMET İHRACATI HEDEFİMİZİ 120 MİLYAR DOLAR OLARAK AÇIKLAMAYI PLANLIYORUZ"

THY Yönetim Kurulu Başkanı Bolat, 2021'de hizmet ihracatından 55,2 milyar dolar gelir elde edildiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Bu yıl beklediğimiz rakam 80 milyar doların üzerindedir. Türkiye'nin mal ihracatının 3'te birine yaklaşmış durumdayız. Bu yıl yapacağımız Hizmet İhracatçıları Çalıştayında 2023 hizmet ihracatı hedefimizi 120 milyar dolar olarak açıklamayı planlıyoruz. Türkiye'nin2023 turizm hedefi 53,5 milyar dolar. Bunun üzerine eğitim ve sağlık turizmini de eklediğimizde bu rakam 60 milyar dolarlara gelmektedir.

Aslında hizmet ihracatının ana motoru olarak turizm ve otelcilik hizmetleriyle birlikte 2023'deki 120 milyar dolarlık hedefin yarısına ulaşmış oluyoruz. Bunun üzerine geçen yıl 8,5 milyar dolar olan THY'nin hizmet ihracatı rakamı bu yıl 14,5 milyar dolara çıkıyor. Bu rakamın seneye 18 milyar dolar civarında olmasını bekliyoruz. Diğer kardeş hava yolları ile birlikte, bu rakamın 2 milyar dolar olduğunu düşünüldüğünde, 20 milyar doları eklediğinizde 80 milyar dolar oluyor. Aradan kalan 40 milyar dolara da diğer 8 sektörle birlikte çok rahat ulaşacağımızı düşünüyoruz."

Bolat, taşımacılık hizmetlerinden sağlanabilecek gelirlerden bahsederek, 2023'te hizmet ve mal ihracatında hedefin 400 milyar dolar olduğunu söyledi.

"132 ÜLKEDEN GELİYORLAR"

HİB Sağlık Hizmetleri Sektör Komitesi Başkanı Prof. Dr. Orhan Gazi Yiğitbaşı'nın Türkiye'ye 132 ülkeden hasta geldiği yönündeki sözlerini işaret ederek, "THY olarak 129 ülkeye uçuyoruz. O 3 ülkeyi bulup bir an önce o ülkelere uçuşa başlamamız lazım." şeklinde konuştu.

"ABD İÇİN BİR PAKET OLUŞTURMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Ahmet Bolat, bu yıl ABD'den Türkiye'ye gelen turist sayısının 1 milyona yakın olduğunu, beklenen 55 milyon arasında bu rakamın küçük kaldığını belirterek, "Bu rakamı eylülde ABD'de bir etkinlik yaparak birlik içerisindeki arkadaşlarımızla hedefimizi 2,5 milyon olarak ilan edeceğiz. Bu kapsamda şu anda birlik içerisindeki sağlık turizmindeki arkadaşlarla bir paket oluşturmayı düşünüyoruz." açıklamasında bulundu.

Sağlık turizmiyle ilgili bundan sonra daha aktif olacaklarını, yeni paketleri hayata geçireceklerini dile getiren Bolat, bugüne kadar hasta gelmeyen ülkelere ulaşacaklarını söyledi.

"SAĞLIK İÇİN GELENLERE ÖZEL PAKET FİYATLAR YAPACAĞIZ"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bolat, anlaşmanın içeriğine ilişkin bir soru üzerine, şu ifadeleri kullandı:

"Paket fiyatlar yapacağız. Mesela sağlık turizmi için gelen hastalarımıza özel business class fiyatlarımız olacak. Ailesini getirmeyi teşvik edeceğiz. Ailesi geldiğinde ekstra indirimler olacak. Bunların detayları açıklanacak. Mesela önceden insanlar ABD'ye tedavi olmaya gidiyordu. Orada çok pahalı hizmetler var. Bunlardan bir tanesi check-up hizmeti. ABD'nin herhangi bir noktasından İstanbul'a 18-19 saatte kişiyi getiriyoruz. Orada bir kolonoskopi hizmet alabilmesi için 3-4 ay geçmesi lazım. Biz bu hastayı bir hafta içerisinde hem Türkiye'ye getireceğiz hem baştan aşağı tarayacağız. Bir hafta dinlenecek. Tatilini yapacak ve bir hafta sonunda tahlil raporlarını alarak ülkesine dönecek. Bu öyle bir rakam olacak ki oradaki insanlar için ulaşılabilir bir rakam olacak. Bu şekilde farklı ülkelere farklı hizmetlerimiz olacak."

Bolat, bu yıl HİB olarak birkaç ülkeye odaklanacaklarını, bunlar arasında Güney Amerika'dan bir ülke ve Japonya'nın bulunabileceğini bildirdi.

Hangi ülkeye hangi sağlık hizmeti verilebileceğine odaklanarak planlamalarını yapacaklarını dile getiren Bolat, tanıtımın öneminden bahsetti.

2023 HEDEFİ: 1,5 MİLYON HASTA, 5 MİLYAR DOLAR GELİR

Hizmet İhracatçıları Birliği Sağlık Hizmetleri Sektör Komitesi Başkanı Prof. Dr. Orhan Gazi Yiğitbaşı da halihazırda küresel sağlık hizmeti ihracatı pazarının büyüklüğünün 100 milyar dolara yaklaştığını belirterek, Türkiye'nin pazar hacmi her geçen gün büyüyen ülkeler arasında bulunduğunu söyledi.

Yiğitbaşı, "Ülkemiz, sahip olduğu gelişmiş altyapı hizmetleri, turizm sektöründeki tecrübesi, tarihi, kültürel dokusu, coğrafi avantajı, sağlık hizmeti sunumu, hekim kalitesi ve güncel teknolojimiz gibi birçok özelliğiyle dünya sağlık hizmet ihracatında pazar lideri olabilecek konumda yer alıyor." diye konuştu.

Kendilerinin de Türkiye'nin avantajlarını en iyi şekilde kullanarak dünyada gelişen bu potansiyelden alabilecekleri en büyük paya ulaşmak istediklerini dile getiren Yiğitbaşı, bu konuda THY ile yapacakları iş birliğinin sektöre katkısının çok büyük olacağını vurguladı.

Yiğitbaşı, 2021'de Türkiye'ye sağlık amaçlı 643 bin hasta geldiğini ve bu kimselerden 1,6 milyar dolarlık gelir elde edildiğini kaydederek, "2022'nin ilk yarısında bu gelirin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 71 artış gösterdiğini ülkemiz adına memnuniyetle gözlemlemekteyiz. Sektör olarak hedefimiz; 2022'yi 1 milyon hasta ve 2,5 milyar dolar gelir, 2023'ü ise 1,5 milyon hasta 5 milyar dolar gelir." ifadelerini kullandı.

"SAĞLIKTA DÜNYADA EN ÖNEMLİ HİZMET SUNUCUSU OLMAYI HEDEFLİYORUZ"

Prof. Dr. Orhan Gazi Yiğitbaşı, Hizmet İhracatçılar Birliği'nin ve HİB Sağlık Komitesinin bugüne kadar hayata geçirdiği projelerden ve faaliyetlerinden bahsederek, komiteye 711 sağlık kuruluşunun üye olduğunu bildirdi.

"Sağlık hizmeti ihracatında hedefimiz; dünyada en önemli hizmet sunucusu olmak, rakiplerimizden olumlu yönde ayrışmak ve en zor vakaları ülkemizde yetişmiş üstün sağlık ekiplerimizle yapabilmek." diyen Yiğitbaşı, şu açıklamalarda bulundu:

"Ülkemizi tercih eden hastaların en çok; onkoloji, organ nakli, büyük cerrahi vakalar ve tüp bebek gibi branşlar olduğunu, bu hastaların ülkemizdeki hekim kalitesinden, gelişmiş-güncel teknolojik cihazlarımızdan ve hizmet kalitemizden memnun kaldıklarını ülkelerine döndüklerinde ülkemizi etkili şekilde tanıttıklarını da memnuniyetle gözlemlemekteyiz. 2021'de dünyanın 132 farklı ülkesinden hastaları ülkemize getirebilmemizde THY en büyük destekçilerimizden olmuştur. THY ailesine sektörümüz adına teşekkür ederek, iş birliğimizin bu protokolle gelişerek devam etmesini diliyoruz."

"AVRUPA VE OKYANUS ÖTESİ ÜLKELERDEN GELEN HASTA SAYISINDA ARTIŞ YAŞANIYOR"

HİB Sağlık Hizmetleri Sektör Komitesi Başkanı Yiğitbaşı, hangi ülkelerden daha çok hasta geldiğine yönelik soru üzerine, özellikle Orta Doğu ülkelerinin, Irak, Libya, Balkanlar, Kuzey Afrika ve Türk Cumhuriyetlerin başı çektiğini söyledi.

Yiğitbaşı, komplike ameliyatların hızlıca yapılması sayesinde son yıllarda Avrupa'dan ve okyanus ötesi ülkelerden Türkiye'ye ilginin arttığını bildirdi.

Şehir hastanelerinin sağlık turizminden aldığı paya ilişkin soru üzerine Yiğitbaşı, "Henüz çok erken, ancak gelecek yıllarda bu kuruluşların sağlık turizminden aldığı pay artacaktır." dedi.

Yiğitbaşı, Türkiye'ye gelen hastaların kişi başına bıraktığı dövizin 2 bin 250 dolar civarında olduğunu, bunun artırılması için özellikle sağlık hizmetlerini daha iyi tanıtmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Konuşmaların ardından Orhan Gazi Yiğitbaşı, HİB Sağlık Hizmetleri Komitesi Başkan Yardımcısı Adem Elbaşı, THY Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur ve THY Uçuş İşletmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Kadaifçiler tarafından iş birliği protokolüne imzalar atıldı.

İmza törenine HİB Turizm Sektör Komitesi Başkanı Hediye Güral da katıldı.