Karadeniz Tahıl Girişimi Ortak Koordinasyon Merkezi İlerleme Raporu'na göre, 1-15 Ağustos arasında 36 geminin hareketine izin verildi. Ukrayna'dan hareket eden 21 gemi ile toplam 563 bin 317 ton gıda maddesi taşındı.

TRT Haber'de yer alan bilgilere göre; Rusya, Türkiye, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından başlatılan Karadeniz Tahıl Girişimi'nin ardından 27 Temmuz'da İstanbul'da Ortak Koordinasyon Merkezi açıldı.

1-15 Ağustos tarihleri arasını kapsayan Karadeniz Tahıl Girişimi Ortak Koordinasyon Merkezi İlerleme Raporu yayımlandı.

Bu tarihler arasında, Ukrayna'dan tahıl, gıda maddeleri ve gübrenin güvenli ihracatını kolaylaştırmak için Karadeniz'deki deniz insani yardım koridoru boyunca toplam 36 gemi (21 giden ve 15 gelen) hareketine izin verildi.

451 BİN TON MISIR, 41 BİN TON BUĞDAY TAŞINDI

Bu dönemde, girişim kapsamında Ukrayna'nın Odesa (11), Chornomorsk (6) ve Yuzhny/Pivdennyi (4) limanlarından 21 gemiye hareket izni verildi. Bu gemiler toplamda 563 bin 317 ton tahıl ve diğer gıda maddelerini taşıyor.

Tahıl koridorunda 451 bin 481 ton mısır, 50 bin 300 ton ayçiçeği küspesi, 41 bin 622 ton buğday, 11 bin ton soya fasulyesi, 6 bin ton ayçiçek yağı, 2 bin 914 otn ayçiçeği tohumu taşındı.

27 DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Merkez, söz konusu tarihlerde 27 denetim yaptı. Karadeniz Tahıl Girişimi, yüksek gıda fiyatları enflasyonuna ve on milyonlarca insanın kıtlık riski altında olduğu rekor seviyelerdeki küresel gıda güvensizliğine yanıt vermeyi amaçlıyor.

BM'nin Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre, Ukrayna, küresel buğday ihracatının yüzde 10,3'üne, mısır ihracatının ise yüzde 12,6'sına katkı sağlıyor. Ayçiçeği ürünlerinin (tohum ve yağ) payı ise yüzde 48,2.

İhracatın yeniden başlatılması, Ukrayna'da depolama alanını boşaltacak ve israfı önleyecek. Bu ve sonraki hasatlar için de bir gıda tedarik zinciri sağlayacak.