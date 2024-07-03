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Ekonomi

''Türkiye'nin güçlenen yıldızı''... 2 milyar 883 milyon dolara ulaştı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma ve havacılık sanayisinin haziranda 563 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirtti.

AA3 Temmuz 2024 Çarşamba 13:11 - Güncelleme:
''Türkiye'nin güçlenen yıldızı''... 2 milyar 883 milyon dolara ulaştı
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Görgün, X'teki paylaşımında, savunma ve havacılık sanayisi ihracatının haziranda 563 milyon dolar olarak gerçekleştiğine işaret ederek, "İlk 6 aydaki ihracatımız ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,6'lık bir artış sergileyerek 2 milyar 883 milyon dolar olarak gerçekleşti." ifadesini kullandı.

İhracat stratejilerinde temel hedeflerinin yüksek katma değerli ürünlerin ihracatında kalıcı bir artış sağlamak olduğunu aktaran Görgün, şunları kaydetti:

"İhracatımızın artmasında öncü olan tüm şirketlerimizi ve çalışanlarını canı gönülden tebrik ediyorum. Bugün itibarıyla dünyanın 185 ülkesinde Türk savunma ve havacılık ürünlerinin başarıyla kullanıldığını gururla paylaşmak isterim. Türkiye savunmasına güvenen, yerli ve milli sistemlerimizi envanterine ekleyen ülkelere de bu vesileyle ayrıca teşekkür ediyorum. Savunma ve havacılık sanayisi, Türkiye'mizin yüz akı olacak işler yapmaya 'yükselen Türkiye'nin güçlenen yıldızı' olmaya devam edecek."

  • Savunma ve havacılık sanayisi
  • ihracat
  • Haluk Görgün

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