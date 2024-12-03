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Ekonomi

Türkiye'nin hayati projesi büyük ses getirdi! Asya ve Avrupa detayı dikkat çekti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın Halkalı-Ispartakule etabının yüzde 74'ünün tamamlandığını ifade ederek, 'Çalışmalarımızı 2025 sonunda bitirmeyi hedefliyoruz' ifadelerini kullandı. Türkiye'nin büyük önem verdiği Halkalı-Ispartakule–Çerkezköy–Kapıkule Hızlı Tren Hattı projesine dikkati çeken yabancı basın ise demiryolunun faaliyete geçmesiyle Orta Koridor üzerinden Asya ile Avrupa arasındaki demiryolu yük trafiğinin artmasının beklendiğini duyurdu.

Star Gazetesi3 Aralık 2024 Salı 21:24 - Güncelleme:
Türkiye'nin hayati projesi büyük ses getirdi! Asya ve Avrupa detayı dikkat çekti
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Türkiye, Asya ile Avrupa arasında en kısa, güvenli ve ekonomik koridor olarak değerlendirilen İpek Demiryolu Projesi'nin hayata geçmesine büyük önem verirken, söz konusu proje yabancı basının dikkatini çekti. Projenin Azerbaycan'dan Türkiye'ye uzanan Bakü-Tiflis-Kars demiryoluna bağlanacağı ifade edilen haberde, Türkiye'nin 2028'e kadar doğudan batıya kesintisiz bir demiryolu bağlantısına sahip olmasının mümkün olabileceği belirtildi.

TÜRKİYE TARAFINDAN FİNANSE EDİLDİ

Projenin Avrasya ulaşımını kolaylaştıracağı aktarılırken, Halkalı-Kapıkule demiryolunun inşasının Türkiye tarafından finanse edildiğinin altı çizildi. Haberde ayrıca, proje ile demiryolu yük trafiğinin yılda 1,53 milyon tondan 9,6 milyon tona çıkacağı belirtilirken, yolcu trafiğinin ise 600 binden yılda 3,4 milyona çıkmasının beklendiği vurgulandı.

KRİTİK PROJE 3 ETAPTAN OLUŞUYOR

Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi,153 kilometrelik Kapıkule-Çerkezköy etabı, 67 kilometrelik Çerkezköy-Ispartakule etabı ve 8,4 kilometrelik Ispartakule- Halkalı etabı olmak üzere 3 etaptan oluşuyor.

Bakan Uraloğlu, İpek Demiryolu projesinin hayata geçmesinin, bu hatta taşımacılık faaliyetlerinin en etkin şekilde gerçekleştirilmesi kapsamında büyük titizlikle ele alınan uluslararası projelerin başında geldiğine işaret etti.

"İPEK DEMİRYOLU PROJESİNİN EN ÖNEMLİ HALKASINI OLUŞTURUYOR"

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nın 30 Ekim 2017'de hizmete alınmasıyla bu hedefe ulaşmak için çok büyük bir adım attıklarına değinen Uraloğlu, "Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı ise özellikle Çerkezköy-Kapıkule kesiminde yeni bir güzergahta inşa edilerek, hem saatte 200 kilometre hız kapasitesi sağlayarak hem de hattın yük taşıma kapasitesini artırarak, ülkemizin yüksek standartlı bir demir yolu hattıyla Avrupa Birliği'ne bağlanmasını sağlayacak bir proje. Ayrıca bu hattımız Uzak Asya'dan gelen trenlerin Avrupa'ya geçişindeki ilk noktayı oluşturmasıyla İpek Demiryolu projesinin en önemli halkasını oluşturuyor" dedi.

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