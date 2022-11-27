Egemenlik Konseyi Üyesi İdris, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından başkent Hartum'un Halfaya bölgesinde 2013'te kurulan Sudan Türk Mesleki ve Teknik Eğiticilerin Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.

TİKA Hartum Koordinatörü Fulya Aslan, İdris ile Hartum Vali Vekili Ahmed Osman Hamza'ya merkezdeki faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Ülkesindeki eğitim sisteminde reform yapılması, teknik ve mesleki eğitime daha fazla önem verilmesi gerektiğini belirten İdris, "Sudan ile Türkiye arasında mesleki ve teknik eğitim başta olmak üzere eğitim ve öğretimde ortak iş birliğini geliştirmek için yeni politikalara ihtiyaç var." diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN İLHAM VEREN TECRÜBESİNDEN YARARLANABİLİRİZ"

Türkiye'nin kalkınma ve altyapı alanındaki tecrübesine övgüde bulunan İdris, hükümetin merkezi desteklemeye ve sorunlarını çözmeye hazır olduğunu vurgulayarak "Türkiye'nin ilham veren tecrübesinden yararlanabiliriz." ifadesini kullandı.

Hartum Vali Vekili Hamza da merkezin iki ülke arasındaki iş birliği için bir model olduğunu ifade ederek, "verimli ortaklık" için TİKA ve Türkiye'ye teşekkür etti.

- "SUDAN VE TÜRKİYE KARDEŞLİĞİNİN SİMGESİ"



TİKA Hartum Koordinatörü Aslan da "Sudanlılar ve Türkler arasındaki kardeşliğin simgesi olan" merkezin geliştirilmesi için desteklerinin süreceğini belirtti.

TİKA, sağlık, eğitim, tarım, kültürel ve tarihi mirasa yönelik insani ve kalkınma projeleriyle Türk halkının Sudan'ın yanında olduğunu hissettiriyor.

TİKA tarafından Sudan'da 2013'te kurulan Sudan Türk Mesleki ve Teknik Eğiticilerin Eğitim Merkezi'nde bugüne kadar 5 binden fazla Sudanlı kaynakçılık, mobilya, tekstil, bilgisayar, elektrik, iklimlendirme-soğutma gibi çeşitli alanlarda meslek sahibi oldu.