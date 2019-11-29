Türkiye'nin ilk reyting şirketi kuruldu! Bakan Albayrak'tan ilk açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Türk finans sektörü JCR Avrasya'nın çoğunluk hissesini allmasıyla ilgili Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Yerli reyting şirketimiz, BIST ve Bankalar Birliği ortak girişimi ile kuruldu. Özel sektörün kredi değerliliğini hızlı ve doğru tespit ederek kaynakların daha verimli kullanılmasına ve ekonomide sağlıklı büyümeye destek sağlayacak olan bu girişim, ekonomimiz için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

TÜRK FİNANS SEKTÖRÜ JCR AVRASYA'NIN ÇOĞUNLUK HİSSESİNİ ALDI