Türkiye’nin ilk tarım teknoparkı kuruluyor

Yaklaşık 800 kişiye istihdam sağlayacak Mersin Agropark ile hedef, tarım ile teknolojiyi buluşturarak yüksek katma değerli, yüksek verimli ve sağlıklı ürünler yetiştirerek, Türkiye’nin tarımsal ihracatını artırmak ve tarımda dışa bağımlılığını ortadan kaldırmak. Mersin Agropark kurucularından MTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Sefa Çakır “Şu anda Türkiye, tarımsal üretimde dünyada ilk 5 ülke arasında yer almasına karşın, tarım ihracatı yüzde 5 civarında; çok düşük bir oran. Yüksek üretim yapıyoruz ama bu ürünlerimizi ihracatta değerlendiremiyoruz, değerlendirdiklerimizin de fiyatı düşük oluyor. Bizim hedefimiz, teknoparkta geliştirilecek yeni yöntemlerle katma değeri yüksek, sağlıklı ürünlerin verimliliğini artırarak, bu ihracat rakamını yüzde 30-40’lara çıkartmak” dedi.