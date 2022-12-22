Türkiye'nin ilk uçak fabrikası TOMTAŞ'ın adı yeni kurulan ortak girişimle yaşatılacak

Akar, TOMTAŞ Havacılık Ortak Girişim Sözleşmesi İmza Töreni'nde yaptığı konuşmada, 1925'te kurulan ilk uçak fabrikası TOMTAŞ'ın 1928-1941 yıllarında ürettiği uçaklarla dönemin en iyi havacılık fabrikalarından biri olduğunu belirtti.

Fabrikanın faaliyetlerinin birtakım sebepler dolayısıyla akamete uğradığını dile getiren Akar, fabrikanın, Türkiye'nin havacılık tarihinde acı bir hatıra olarak kaldığını söyledi.

Hayata geçirilen TOMTAŞ'ın adının yaşatılmasına yönelik girişimle büyük bir sinerji oluşturulduğunu vurgulayan Akar, "Kayseri Büyükşehir Belediyesinin desteği, ASFAT, TUSAŞ, TOMTAŞ Yatırım ve Erciyes Teknopark'ın katkısıyla savunma ve havacılık sanayisinde yeni başarılara imza atacağız. İnanıyoruz ki TOMTAŞ'ın yarım kalan hüzünlü hikayesi burada yapılacak çalışmalarla büyük bir başarı hikayesine dönüşecek. Türkiye'nin en önemli sanayi kentlerinden, aynı zamanda savunma ve havacılık alanında köklü tecrübeye sahip Kayseri'miz bu yapılanmaya da ev sahipliği yapacak." diye konuştu.

Girişimin hayırlı olması temennisinde bulunan Akar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'tan 15 Ocak'a kadar arazi tahsisinin yapılmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, desteği ve teşvikiyle savunma sanayisinde yerlilik ve millilik oranının yüzde 80'lere ulaştığını ifade eden Akar, daha gidilmesi gereken önemli yolların olduğunu belirtti.

Türkiye'nin savunma sanayisiyle ilgili parasını verdiği ürünleri alamadığı dönemlerin olduğunu anımsatan Akar, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ifade ettiği gibi kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Şu ana kadar yaptığımız, İHA/SİHA/TİHA, diğer ürünler hepsi ortada. Bunlar süratle gelişiyor. Daha düne Mehmetçiğin kullandığı tüfeğin patenti yabancıya aitti. Tabancamız, makineli tüfeğimiz yoktu. Şu anda geldiğimiz noktada bütün hafif silahlarımızı, obüslerimizi, helikopterlerimizi, İHA/SİHA/TİHA, deniz topu yaptık. Harp silah araç ve gereçlerini tasarlayıp imal, inşa ve ihraç noktasına geldik. MİLGEM'leri ihraç ediyoruz. Büyük mesafeler katettik, daha gideceğimiz çok mesafe var. Artık cin şişeden çıktı. Tankı da uçağı da yapacağız ve ülkemizin, asil milletimizin savunması ve güvenliğini sağlayacağız."

Konuşmaların ardından TOMTAŞ Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekşi, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ve ASFAT Genel Müdürü Esad Akgün tarafından ortak girişim sözleşmesi imzalandı.

İmza törenine Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı için Kayseri'de bulunan Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov'un yanı sıra Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere de katıldı.

Törenin ardından Bakan Akar, Erciyes Üniversitesi Yılmaz-Mehmet Öztaşkın Kalp Hastanesi'ne Turkuaz Seramik AŞ tarafından bağışlanan anjiyografi cihazının teslim törenine de katıldı.