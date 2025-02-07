Türkiye'nin İspanya ihracatı rekor kırdı

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Türkiye ve İspanya arasındaki ilişkilerin iyileşmeye devam etmesi iki ülke arasındaki ticarete de olumlu yansıyor. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, geçen ay Madrid'de gerçekleşen 9. İspanyol Büyükelçiler Konferansı'nda Türkiye ile ilişkileri daha da güçlendirmeleri gerektiğini belirtmişti. Öte yandan Ticaret Bakanlığının 2025 yılı için ihracatta hedef ülke olarak belirlediği 55 ülke arasında İspanya da yer alıyor. Bu dönemde Avrupa ekonomisindeki kırılganlıklara karşın İspanya'nın özellikle sanayi ürünlerine talebin gücünü koruduğu görüldü.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye, 774 milyon dolarla İspanya'ya tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracatını gerçekleştirdi. Ülkenin İspanya'ya ihracatı ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3 arttı. İspanya, bu dönemde Türkiye'nin en fazla dış satım yaptığı 8. ülke oldu.

- EN FAZLA İHRACATI OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ GERÇEKLEŞTİRDİ

İspanya'ya yapılan dış satımın sektörlere göre dağılımı incelendiğinde, "otomotiv endüstrisi" sektörünün 255,6 milyon dolarla ilk sırada yer aldığı görüldü. Bu sektörü, 139,3 milyon dolarla "kimyevi maddeler ve mamulleri", 125,2 milyon dolarla "hazır giyim ve konfeksiyon", 44,8 milyon dolarla "tekstil ve hammaddeleri" 39,1 milyon dolarla da "elektrik ve elektronik" sektörü takip etti.

İspanya'ya ihracatı değer bazında en fazla artan sektörler de 84,9 milyon dolarla "otomotiv endüstrisi" oldu. "Otomotiv endüstrisi" sektörünü 30,5 milyon dolarla "kimyevi maddeler ve mamulleri", 7,5 milyon dolarla "tekstil ve hammaddeleri", 6,4 milyon dolarla "demir ve demir dışı metaller", 4,2 milyon dolarla "iklimlendirme sanayisi" izledi.

Söz konusu ülkeye yapılan ihracatın illere göre dağılımına bakıldığında ise İstanbul'un başı çektiği görüldü. İstanbul'dan söz konusu ülkeye 309,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. İstanbul'u 126,5 milyon dolarlık ihracatla Kocaeli, 94,9 milyon dolarla Bursa, 51,8 milyon dolarla İzmir, 47 milyon dolarla Sakarya takip etti.

- "İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARETTE İSTİKRARLI BÜYÜME TRENDİNİN DEVAM EDECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

İspanya merkezli banka Banco Sabadell'in İstanbul Temsilcilik Ofisi Baş Temsilcisi Vicente Balbin, "Banco Sabadell, 2006 yılında İstanbul Temsilciliğini kurmuş ve o tarihten itibaren Türkiye'de önemli bir bilgi birikimine ve faaliyete sahip olmuştur. Dolayısıyla ticari ilişkilerin nasıl geliştiği konusunda kesin bir perspektife sahibiz." dedi.

Türkiye-İspanya dış ticaretinin 2006'dan bu yana her yıl büyüme kaydettiğini, bazen bir ülkenin diğerine yaptığı ihracatın daha yüksek oluğunu belirten Balbin, "Türkiye ve İspanya'nın ekonomisini etkileyen durumlara rağmen ortak dış ticaret rakamlarında keskin iniş ve çıkışlar görülmedi, bu iki ülke arasında belirli bir ürüne değil farklı sektörlere bağlı çok sağlam bir ilişki olduğu anlamına geliyor." dedi.

Balbin, bunun iki ülke arasında belirli bir ürüne değil farklı sektörlere bağlı çok sağlam bir ilişki olduğu anlamına geldiğini dile getirerek, Türkiye ve İspanya arasındaki ticari ilişkilerin belli bir proje veya ticari aktiviteye bağlı olmadığını kaydetti. Balbin, "Biz, iki ülke arasındaki ticarette istikrarlı büyüme trendinin devam edeceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.



TİM verilerine göre, 2025'in ocak döneminde İspanya'ya en fazla ihracat gerçekleştiren sektörler şöyle: