Türkiye'nin ithalatı yüzde 3,9 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan, ağustos ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında, ihracat ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,2 azalışla 21 milyar 729 milyon dolar, ithalatta yüzde 3,9 düşüşle 25 milyar 940 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 15,8 azalarak 4 milyar 211 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, Ağustos 2024'te yüzde 81,5 iken, geçen ay yüzde 83,8 olarak belirlendi.

OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 9,7 ARTTI

Ocak-ağustos döneminde de ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 artışla 178 milyar 18 milyon dolar, ithalat yüzde 5,6 yükselişle 238 milyar 159 milyon dolar oldu.

Ocak-ağustos döneminde dış ticaret açığı, yüzde 9,7 artışla 60 milyar 140 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Ağustos 2024 döneminde yüzde 75,7 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 74,7'ye geriledi.

ENERJİ VE ALTIN HARİÇ DIŞ TİCARET

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, ağustosta yüzde 0,9 artarak 20 milyar 114 milyon dolardan 20 milyar 301 milyon dolara çıktı. Ağustosta enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 2,2 azalarak, 20 milyar 405 milyon dolardan 19 milyar 963 milyon dolara geriledi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret fazlası, ağustosta 338 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi, yüzde 0,6 azalarak 40 milyar 264 milyon dolar oldu. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı, yüzde 101,7 olarak kayıtlara geçti.