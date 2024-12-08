Türkiye'nin jeotermal enerji kurulu gücü 1700 megavatı aştı

Şentürk, AA muhabirine sektörün beklentilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, kasım sonu itibarıyla 35 megavatlık 2 JES'i devreye aldıklarını anımsatarak, bu ayın sonunda bir JES'in daha işletmeye alınmasını beklediklerini ifade etti.

Kurulu güç artışının sadece büyümeye ilişkin semboller olmadığını ifade eden Şentürk, "Bu gelişmeler sektörümüzü ve ülkemizi jeotermal enerji konusunda bir adım daha ileriye taşıyacak maliyeti yüksek basamaklar ve bunu 40 yıllık bir yolculuğun hediyeleri olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Şentürk, Türkiye'nin JES kurulu güç potansiyelinin 5 bin megavat olduğunu belirterek, elektrik üretimi yanında sera ve konut ısıtma faaliyetlerinin de değerlendirilerek jeotermal kaynaktan optimum düzeyde fayda sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Özellikle bu yıl, jeotermal ile sera ısıtma konusunda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan teşvikler vasıtasıyla Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri (TDİOSB) Projesi ile büyük yol alındığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'de kasım sonu itibarıyla işletmedeki JES toplam kurulu gücü 1726 megavata çıktı. Bu yıl gerçekleştirilen atılımlarla tarımda jeotermal projeleri ile bu enerji kaynağının daha fazla kullanılması amaçlandı. Bu gelişmeye rağmen özel sektörün TDİOSB'lerde halen kurucu üye olamamaları ve çeşitli istisnalardan faydalanamamaları sektörü seracılık anlamında kısır bir döngüye sokuyor. TDİOSB alanlarında, jeotermal kaynağın sahibi olan biz JES yatırımcıları-tüzel kişiler olarak-kurucu üye olarak bu alanlarda ihtiyaç duyulan jeotermal suyu sağlamakta zorlanıyoruz. Özellikle sera alanında jeotermal kaynak sahibi özel yatırımcı firmalarının da önünün açılması gerektiği kanaatindeyiz."

Jeotermal enerjide AR-GE ve teknoloji çalışmalarına da yeni dönemde daha fazla ağırlık verilmesi gerektiğine işaret eden Şentürk, multidisipliner bir yaklaşım ile ilgili kurumlardan uzmanların jeotermal enerjinin daha fazla kullanımına yönelik çalışma yapabileceğini aktardı.

Şentürk, yeni yılda özellikle Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) bölgelerindeki atıl petrol kuyularının jeotermal enerji için değerlendirilerek sera ve konut ısıtmada kullanılması yönünde çalışmaların yapılmasının beklendiğini kaydetti.