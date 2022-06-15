Bochkarev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küresel piyasalarda enerjinin pahalı olduğu zamanların yaşandığını söyledi.

Enerji piyasasındaki yüksek fiyatların göz önünde bulundurulması gerektiğini anlatan Bochkarev, "Söz konusu doğal gaz, Türkiye'nin enerji ithalat faturasını ve buna bağlı olarak enflasyonunu azaltacaktır. Bu da hem enerji güvenliği hem de ticari açıdan oldukça önemli." ifadesini kullandı.

- KARADENİZ GAZI, TÜRKİYE'NİN ENERJİ PİYASASINI CİDDİ DERECEDE ETKİLEYECEK

Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfinden bu yana süreci oldukça hızlı ilerlettiğine dikkati çeken Bochkarev, "Söz konusu sahada keşfedilen 540 milyar metreküplük gaz, enerjide dışa bağımlı konumda bulunan Türkiye'nin enerji piyasasını ciddi derecede etkileyecek kadar önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Bochkarev, Karadeniz'in doğal gaz ve petrol açısından zengin olduğuna işaret ederek, "Gelecekteki olası her yeni keşif, jeolojiye, yukarı havza maliyetlerine ve enerji fiyatları eğilimine bağlı olarak duruma göre değerlendirilmelidir." diye konuştu.

- ENERJİ GÜVENLİĞİNE BÜYÜK KATKI

Oxford Enstitüsü Enerji Çalışmaları Kıdemli Uzmanı Vitaly Yermakov da Türkiye'nin Sakarya Gaz Sahası'ndan ilk gazı 2023'te ulusal sisteme göndereceğini ve bunun Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümü gibi önemli bir sembolik zamana denk geleceğini ifade etti.

Sakarya Gaz Sahası'nda 2030 yılına doğru maksimum üretim hacmine ulaşılabileceğini kaydeden Yermakov, "Karadeniz'deki doğal gaz keşfinin ardından ilk boruların kaynağı 13 Haziran'da yapıldı. Açık deniz sahasından Türkiye anakarasına kadar büyük derinlikte 170 kilometrelik geniş çaplı bir gaz boru hattının inşaatına başlanması, büyük ve çok karmaşık bir projenin ilk ve önemli bir adımı." dedi.

Yermakov, burada yapılan çalışmaların verdiği "coşku"nun ardından Türkiye'nin hem Karadeniz'in batı kesimindeki ekonomik bölgesinde hem de Doğu Akdeniz'de derin denizde arama sondajı çalışmalarını iki katına çıkartabileceğini vurguladı.

Türk jeologların yeni büyük açık deniz hidrokarbon yatakları keşfetmesinin olası olduğunun altını çizen Yermakov, "Böyle bir durumda Türkiye'nin enerji güvenliği önemli ölçüde güçlenir. Ayrıca ülkenin bölgedeki pozisyonu da güçlenecektir. Ancak yakın vadede piyasadaki yüksek gaz fiyatları Türkiye'nin mücadele edeceği etkenlerden biri olarak dikkati çekiyor." değerlendirmesini yaptı.