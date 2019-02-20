Türkiye’nin kalkınma göstergeleri iyileşiyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri 2010-2017 verilerini açıkladı. Buna göre, eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50’si dikkate alınarak hesaplanan yoksulluk sınırına göre, 2010’ da yüzde 16.9 olan yoksulluk oranı, 2017’de 3.4 puan azalarak yüzde 13.5’e düştü. Yoksulluk sınırının altında kalan 15 yaşın altındaki fertlerin oranı, 2010’da yüzde 24.8 iken, 2017’de bu oran yüzde 21.3 oldu. Genç nüfusu temsil eden 15-24 yaş grubunda ise 2010’da yüzde 18.5 olan yoksulluk oranı 2017’de yüzde 15.8’e geriledi.

KADIN YÖNETİCİ ARTTI

Yöneticilik pozisyonlarındaki kadınların oranı 2012’de yüzde 14.4 iken 2017’de 2.9 puan artarak yüzde 17,3’e çıktı. Türkiye’de 2013’te beş yaşın altındaki çocukların yüzde 1.7’si boyuna göre zayıf iken, aynı yaş grubundaki çocukların yüzde 10,9’u boyuna göre fazla kilolu olduğu görüldü.

SAĞLIKTA İYİLEŞME

Anne ölüm oranı 2010’da yüz bin canlı doğumda 16.4 iken, 2017’de bu oran 14.6’ya geriledi. Aynı dönemde bir ay altı çocuk ölüm hızı da bin canlı doğum başına 7.6’dan 5.8’e düştü. Sağlık personeli tarafından gerçekleştirilen doğumların oranı 2010’da yüzde 91.6 iken, 2017’de yüzde 98 oldu. Aynı dönemde yüz bin nüfus başına düşen hekim sayısı 167’den 186’ya yükseldi.

OKULLAŞMA ARTIYOR

Beş yaş net okullaşma oranı 2015’te yüzde 67.2 iken 2017’de 7.9 puan artarak yüzde 75.’e çıktı. Örgün ve yaygın eğitime devam etmeyen ve herhangi bir işte de çalışmayan 15-24 yaşındaki fertlerin oranı 2010’da yüzde 32.3 iken, 2017’de yüzde 24.2’ye düştü. 2017’de bu oran erkekler için yüzde 14.6 iken, kadınlar için yüzde 34 oldu.

8 MİLYAR DOLAR YARDIM

Türkiye’nin donör ülke olarak yapmış olduğu net resmi kalkınma yardımlarının toplam miktarı 2010-2017 döneminde sekiz katın üzerinde artarak, 2017 yılında 8 milyar 121 milyon ABD Doları olarak gerçekleşti. Net resmi kalkınma yardımlarının GSYH içindeki payı ise 2010 yılında yüzde 0.13 iken, 2017 yılında yüzde 0.95’e yükseldi.