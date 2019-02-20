Türkiye’nin kalkınma göstergeleri iyileşiyor
TÜİK’in 2010-2017 dönemini kapsayan araştırmasına göre Türkiye birçok alanda sürdürülebilir kalkınma yolunda ilerliyor. Araştırmaya göre yoksulluk oranı 7 yılda 3.4 puan düştü. Eğitim ve sağlıkta da ciddi ilerlemeler sağlandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri 2010-2017 verilerini açıkladı. Buna göre, eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50’si dikkate alınarak hesaplanan yoksulluk sınırına göre, 2010’ da yüzde 16.9 olan yoksulluk oranı, 2017’de 3.4 puan azalarak yüzde 13.5’e düştü. Yoksulluk sınırının altında kalan 15 yaşın altındaki fertlerin oranı, 2010’da yüzde 24.8 iken, 2017’de bu oran yüzde 21.3 oldu. Genç nüfusu temsil eden 15-24 yaş grubunda ise 2010’da yüzde 18.5 olan yoksulluk oranı 2017’de yüzde 15.8’e geriledi.
KADIN YÖNETİCİ ARTTI
Yöneticilik pozisyonlarındaki kadınların oranı 2012’de yüzde 14.4 iken 2017’de 2.9 puan artarak yüzde 17,3’e çıktı. Türkiye’de 2013’te beş yaşın altındaki çocukların yüzde 1.7’si boyuna göre zayıf iken, aynı yaş grubundaki çocukların yüzde 10,9’u boyuna göre fazla kilolu olduğu görüldü.
SAĞLIKTA İYİLEŞME
Anne ölüm oranı 2010’da yüz bin canlı doğumda 16.4 iken, 2017’de bu oran 14.6’ya geriledi. Aynı dönemde bir ay altı çocuk ölüm hızı da bin canlı doğum başına 7.6’dan 5.8’e düştü. Sağlık personeli tarafından gerçekleştirilen doğumların oranı 2010’da yüzde 91.6 iken, 2017’de yüzde 98 oldu. Aynı dönemde yüz bin nüfus başına düşen hekim sayısı 167’den 186’ya yükseldi.
OKULLAŞMA ARTIYOR
Beş yaş net okullaşma oranı 2015’te yüzde 67.2 iken 2017’de 7.9 puan artarak yüzde 75.’e çıktı. Örgün ve yaygın eğitime devam etmeyen ve herhangi bir işte de çalışmayan 15-24 yaşındaki fertlerin oranı 2010’da yüzde 32.3 iken, 2017’de yüzde 24.2’ye düştü. 2017’de bu oran erkekler için yüzde 14.6 iken, kadınlar için yüzde 34 oldu.
8 MİLYAR DOLAR YARDIM
Türkiye’nin donör ülke olarak yapmış olduğu net resmi kalkınma yardımlarının toplam miktarı 2010-2017 döneminde sekiz katın üzerinde artarak, 2017 yılında 8 milyar 121 milyon ABD Doları olarak gerçekleşti. Net resmi kalkınma yardımlarının GSYH içindeki payı ise 2010 yılında yüzde 0.13 iken, 2017 yılında yüzde 0.95’e yükseldi.
HANELERİN % 60’INDA DOĞALGAZ
- Doğalgaz aboneliği bulunan hanelerin oranı 2014’te yüzde 51 iken 2017’de yüzde 59.8’e yükseldi.
- Ormanlık arazinin toplam arazi büyüklüğüne oranı 2010’da yüzde 27.2’den 1.4 puan artarak 2017’de yüzde 28,6’ya çıktı.
- Güvenilir şekilde arıtılmış atıksu oranı ise 2010 yılında yüzde 72.8 iken 7.9 puan artarak 2016 yılında yüzde 80.7 oldu.
İNTERNET KULLANIMI 2 KAT ARTTI
- İnternet kullanan bireylerin oranı 2010 yılında yüzde 37.6 iken 2017 yılında yüzde 64,7 oldu. Bu oran 2017 yılında erkeklerde yüzde 72.8, kadınlarda ise yüzde 56.6 oldu
- Araştırma ve geliştirme harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payı 2010 yılında yüzde 0.80 iken bu oran 2017 yılında yüzde 0.96 olarak gerçekleşti.
- İmalat sanayi katma değerinin GSYH içindeki payı 2010 yılında yüzde 15.1 iken 2.5 puan artışla 2017 yılında yüzde 17.6 oldu. Aynı sektör istihdamının toplam istihdam içindeki payı 2017 yılı için yüzde 17.6 oldu.
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