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Türkiye'nin kestane ihracatı geçen yıla göre yüzde 17 artarak 43 milyon 300 bin dolara çıktı

Türkiye, 2018'de 32 ülkeye gerçekleştirdiği kestane ihracatından 43 milyon 300 bin dolarlık döviz kazandı.

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AA muhabirinin Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye 2017'de 9 bin 886 ton kestane ihraç ederek 37 milyon dolarlık ihracata imza attı. 2018'de ise 13 bin ton kestane ihraç eden Türkiye, geçen yıla göre yüzde 17 artışla 43 milyon 300 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Türkiye'nin kestane ihracatında ilk sırada geleneksel pazarlardan İtalya yer aldı. Türk kestane ihracatçısı İtalya'ya 32 milyon dolarlık ihracat yaptı. Bu ülkeyi 6 milyon 616 bin dolarla Lübnan ve 948 bin dolarla Almanya izledi.

Kestane ihracatında en fazla artış ise 5 bin dolardan 42 bin dolar yükselen Katar pazarında yaşandı.

Hedef 50 milyon dolar

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, dünyanın önde gelen kestane üreticileri arasında yer aldığını söyledi.

Kestane ihracatında geleneksel pazarların yanında yeni pazarlara da açılmak istediklerini vurgulayan Uçak, "Kestane ihracatı yaptığımız ülkelerin başında gelen İtalya, bizim ürettiğimiz kestaneyi işleyip satıyor. Bizim de katma değerli ihracat noktasında son tüketiciye ulaşan ürünler üretmemiz lazım. Ayrıca mevcut pazarlarımızı güçlendirip yanlarına yeni ülkeler de eklememiz gerekir." dedi.

Kestanenin zor hasat edilen bir ürün olduğuna dikkati çeken Uçak, "Geçen yıl gerçekleştirdiğimiz yaklaşık 43 milyon dolarlık ihracatımızı 2019’da 50 milyon dolara çıkarmak istiyoruz. Verim ve iklim sorunu yaşamazsak bunu başaracağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Üretimin yarısı Aydın'dan

Sultanhisar Ziraat Odası Başkanı Bilal Tahran da Aydın'ın, incirin yanında kestane alanında da Türkiye'de öncü olduğunu dile getirdi.

Aydın'ın, hem ihracatta hem de iç pazarda önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Tahran, "Türkiye'deki 60 bin tonluk kestane üretiminin 25 bin tonu Aydın'da. Dolayısıyla Türkiye'de en fazla kestane üreten iliz. Bizim kestanemiz kolay soyulması ve uzun ömürlü olması bakımından İtalya başta olmak üzere pek çok ülkeye gönderilmektedir. Bu yıl hem ihracatta hem de rekoltede bir artış söz konusu. Buna rağmen döviz kurlarındaki hareketlenmeden dolayı ihracatçımız istediğini tam olarak alamadı. Ancak inanıyorum ki bu yıl kestane için altın yıl olacaktır." ifadesini kullandı.

Münbiç´ten ilk görüntüler

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