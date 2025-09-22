İSTANBUL °C / °C
Türkiye'nin konumuna vurgu! Bakan Bolat yatırımcılara ABD'den seslendi: Önemli fırsatlar sunmakta

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 'Bölgesinde önemli bir ticari aktör olan Türkiye, Asya ve Avrupa ticaret rotası üzerindeki güçlü konumu, yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerinde sunduğu fırsatlar, istikrarlı ve rekabetçi yapısıyla yatırımcılara önemli fırsatlar sunmaktadır' dedi.

AA22 Eylül 2025 Pazartesi 21:39 - Güncelleme:
Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle New York'ta Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen Türk Yatırım Konferansı'na katıldıklarını belirtti.

Türk ve Amerikalı iş insanlarını bir araya getiren buluşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'nin sunduğu fırsatlar, yatırım alanları, yenilikçi alanlar ve ekonomi politikaları hakkında yatırımcılar ve iş insanlarıyla detaylı bilgiler paylaştığını aktaran Bolat, şunları kaydetti:

"Bölgesinde önemli bir ticari aktör olan Türkiye, Asya ve Avrupa ticaret rotası üzerindeki güçlü konumu, yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerinde sunduğu fırsatlar, istikrarlı ve rekabetçi yapısıyla yatırımcılara önemli fırsatlar sunmaktadır. Türkiye olarak ülkemizin en büyük ikinci ihracat pazarı ve beşinci ithalat kaynağı olan ABD ile ikili ticaretimizi artırma, mevcut sorunları çözerek yeni işbirliği alanlarını ortaya çıkarma ve yatırım alanlarını çeşitlendirme noktasında birlikte çalışmayı arzu ediyor ve ticaret hacmimizi 100 milyar dolar seviyelerine taşımayı hedefliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın başkanlığında bugün düzenlenen Yatırım Konferansı'nın ikili ilişkilerimizin ve işbirliğimizin güçlenerek sürmesine önemli katkılar yapacağı inancındayız."

