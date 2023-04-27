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Ekonomi

Türkiye'nin küresel rekabetini artıracak! Bakan Nebati: Ülkemize, milletimize ve ekonomimize hayırlı olsun

Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltarak bir yandan üretimde küresel rekabetçiliğini artıracak Akkuyu Nükleer Güç Santrali ilk yakıntına kavuştu. Konu hakkına açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ülkeye, millete ve ekonomiye hayırlı olmasını diledi.

AA27 Nisan 2023 Perşembe 18:52 - Güncelleme:
Türkiye'nin küresel rekabetini artıracak! Bakan Nebati: Ülkemize, milletimize ve ekonomimize hayırlı olsun
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ülkeye, millete ve ekonomiye hayırlı olmasını diledi.

Twitter hesabından, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilişkin paylaşım yapan Nebati, bugün, milletin asırlık hayali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin, Mersin'e ve ülkeye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kazandırıldığını belirtti.

Santralin ülkeye, millete ve ekonomiye hayırlı olmasını dileyen Bakan Nebati, Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere geçmişten bugüne, bu devasa eserin ülkeye kazandırılmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunduğunu bildirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Akkuyu Nükleer Güç Santrali, ekonomik aktivitenin temel unsurlarından olan enerjide dışa bağımlılığımızı azaltarak bir yandan üretimde küresel rekabetçiliğimizin daha da artmasını sağlayacak, diğer yandan enerji ithalatına giden milyarlarca doları eğitime, sağlığa, ulaşıma, yani insanımızın refahını artıracak alanlara yönlendirmemize imkan tanıyacaktır. AK Parti, birileri gibi her yeni güne yeni bir pembe masal uyduranların, boş laf üretenlerin değil, her yeni günde milletimize asırlık eser ve hizmetler kazandıranların, ülkemiz için canla başla çalışanların partisidir. Akkuyu Nükleer Güç Santrali ülkemize, milletimize ve ekonomimize hayırlı olsun."

  • Akkuyu Nükleer Güç Santrali
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