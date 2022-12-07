Türkiye'nin kurulu gücü son 10 yılda yüzde 80 arttı

Rusya-Ukrayna savaşının tetiklediği küresel enerji krizi, dünyanın önde gelen ekonomilerini tehdit ederken, Türkiye son 10 yılda yaptığı yatırımlarla enerji güvenliği konusunda başarılı bir sınav veriyor. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) verilerine göre, son yıllarda yapılan yeni enerji yatırımlarıyla birlikte Türkiye'nin kurulu gücü son 10 yılda yüzde 80'in üzerinde artış gösterdi. Kurulu güç içinde özel sektörün payı gün geçtikçe artarken, Cengiz Holding'in grup şirketlerinden Cengiz Enerji de Türkiye'nin enerji üretimine ve arz güvenliğine verdiği katkılarla, bu alanda öncü şirketlerden biri oldu.



Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Cengiz Holding Enerji Grup Başkanı Ahmet Cengiz, Türkiye'nin sahip olduğu kurulu gücün 2012 yılında 57 bin MW seviyesinde bulunduğuna dikkat çekerken, "Ekim 2022 itibarıyla ise bu rakam 103 bin 276 MW'a yükselmiş durumda. Diğer bir ifadeyle Türkiye'nin kurulu gücü son 10 yıllık dönemde yüzde 80 arttı. Bölgemizdeki enerji koridorunun vazgeçilmez ülkelerinden biri olan Türkiye, yenilenebilir enerji başta olmak üzere kurulu güç artışında bugün dünyanın sayılı ekonomileri arasında yer alıyor" dedi.

RÜZGAR VE GÜNEŞİN PAYI %20'YE YAKLAŞTI

Türkiye'nin yenilenebilir enerji konusunda çok önemli bir atılım içinde olduğunu ifade eden Ahmet Cengiz, "Özellikle güneş ve rüzgar yatırımlarında özel sektörün de taşın altına elini koymasıyla birlikte, bu yenilenebilir enerji kaynaklarından kurulu güce sağlanan katkı da her geçen yıl artıyor. Bundan üç yıl önce rüzgar ve güneş santrallarının kurulu güç içerisindeki payı yüzde 14 seviyesindeyken, bugün bu rakam yüzde 20'ye yaklaşmış durumda" dedi.

"YENİLENEBİLİR KAPASİTEMİZ 3 BİN MW'A YAKLAŞACAK"

Yenilenebilir enerji yatırımlarına son yıllarda ağırlık verdiklerinin altını çizen Ahmet Cengiz şunları söyledi: "Bugün itibarıyla, ülkemizde yenilebilir enerji kaynaklı kurulu gücün yaklaşık yüzde 5'ini Cengiz Enerji olarak biz sağlıyoruz. Aralarında Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın en büyük hibrit enerji santrali olan Aşağı Kaleköy'ün de bulunduğu toplam 2.311 MW kurulu güce sahip hidroelektrik santrallerimizle, özel sektörün bu alandaki en büyüğüyüz. 2017 yılı itibarıyla güneş enerjisi yatırımlarımızı da devreye aldık. Türkiye'nin farklı şehirlerinde, toplam 435,9 MW gücünde güneş enerjisi santralını (GES) hayata geçirmiş durumdayız. Rüzgar enerjisinden elektrik üretimine ise 2021 yılında başladık ve geçtiğimiz yıl Çankırı ve Sinop'taki 3 rüzgar enerji santralimizin (RES) ilk üniteleri faaliyete başladı. Kocaeli'de inşası devam eden Karamürsel RES başta olmak üzere tüm santrallarımızın tam kapasite devreye girmesiyle birlikte, sadece rüzgar enerjisinde 164,2 MW'lık kurulu güce sahip olacağız. Bunun yanında Sinop'taki RES'lerimizi, inşaatlarına başladığımız güneş panelleriyle hibrit santrallara dönüştürüyoruz. Toplam kurulu gücü 85 MW olarak bu GES'lerle birlikte, Cengiz Enerji'nin hidroelektrik, rüzgar ve güneşten oluşan yenilenebilir enerji kapasitesi 3.000 MW'ı aşacak; toplam elektrik üretimimiz ise 5.000 MW'a yaklaşacak" ifadelerini kullandı.



DÜNYANIN EN VERİMLİ ÜRETİM TESİSİ

Enerji arz güvenliğinin bugün dünya ekonomisindeki en öncelikli sorunlardan biri olduğunu sözlerine ekleyen Ahmet Cengiz, "Böylesine zorlu bir dönemde, yüksek teknolojiyle sürekli olarak iyileştirdiğimiz termik santrallerimizle de ülkemizin enerji üretimine katkıda bulunuyoruz. Bugün Karabiga Termik Santrali, Samsun Doğal Gaz Çevrim Santrali ve Konya'daki Kojenerasyon tesisiyle birlikte termik santrallerimizin toplam kurulu gücü 1.942 MW'a ulaşmış durumda. Yaklaşık 400 milyon dolar yatırım bedeli olan Samsun Doğalgaz Kombine Çevrim Enerji Santralimiz, ve dünyanın en verimli doğal gaz çevrim santrali olma özelliği taşıyor" dedi.