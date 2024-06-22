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Ekonomi

Türkiye'nin LPG ihracatı arttı

Rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince geçen yıl yapılan sıvılaşmış petrol gazı (LPG) ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 1,52 artarak 416 bin 117 ton oldu.

AA22 Haziran 2024 Cumartesi 11:16 - Güncelleme:
Türkiye'nin LPG ihracatı arttı
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AA muhabirinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) yıllık LPG sektör raporundan derlediği verilere göre, rafinerici lisansı sahiplerinin, geçen yıl toplam LPG üretimi bir önceki yıla göre yüzde 16,4 azalarak 920 bin 122 ton olarak gerçekleşti.

Geçen yıl 17 farklı ülkeye ve bölgeye LPG ihracatı yapıldı, en çok ihracat yapılan ilk 5 ülke ise İsviçre, Lübnan, Romanya, Bulgaristan ve Tunus oldu.

Avusturya ve Cibuti'ye de geçen yıl ilk kez ihracat gerçekleştirildi. İhracat faaliyetleri başlıca İsdemir, Körfez Petrokimya, İskenderun ve Aliağa Gümrük Müdürlüklerinden yürütüldü

Böylelikle, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince geçen yıl yapılan LPG ihracatı, geçen yıla göre yüzde 1,52 artarak 416 bin 117 ton olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan, rafinerici, dağıtıcı ve işleme lisansı sahiplerince geçen yıl yapılan LPG ithalatı, geçen yıla göre yüzde 21,49 artarak 3 milyon 893 bin 751 ton oldu.

Toplam 13 farklı ülke ve bölgeden LPG ithalatı yapıldı. En çok ithalat yapılan ilk 5 ülke ise Cezayir, ABD, Rusya Federasyonu, Kazakistan ve Nijerya olarak gerçekleşti.

Ülke ve bölgelere göre ihracat miktarları ise şöyle:

Ülkeler2022 (ton)2023 (ton)
İsviçre42.14062.632
Lübnan110.45857.242
Romanya23.18651.772
Bulgaristan31.78143.386
Tunus46.59534.293
KKTC36.30832.579
Yunanistan41.04830.095
Marshall Adaları31.05823.579
Seyşeller11.83122.381
Avusturya020.216

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