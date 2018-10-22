Türkiye’nin maden röntgeni çekiliyor
Enerji kaynaklarının tespiti için başlatılan çalışmalarda sona geliniyor. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, “Havadan yapılan bir çalışma, bu alanda dünyada 8 ülkeden biriyiz. 570 bin kilometrekarelik alanı taradık” dedi.
Türkiye maden arama ve araştırma konusunda dünya devleri ile yarışıyor. Türkiye’nin enerji haritasının çıkarılacağı projede sona yaklaşıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, maden rezervlerinin yoğun olduğu bölgeleri tespit ederek nokta atışlarla maden arama ve sondaj çalışmaları yapılacağını belirterek, “Şu ana kadar proje (Havadan Jeofizik Araştırmaları Projesi) kapsamında ilk öngörü haritalarının oluşturulması amacıyla planladığımız 820 bin kilometrekarelik alanın yaklaşık 570 bin kilometrekarelik kısmını taradık. 100 günlük eylem planında hedefimiz 500 bin kilometrekarenin taranmasıydı” dedi. Türkiye’nin maden kaynaklarının adeta röntgeninin çekildiğini ifade eden Dönmez, geçen yıl aralıktan bugüne kadar Türkiye’nin yarıdan fazlasının ilk etap ölçümlerinin tamamlandığını söyledi.
UÇAKLARLA TESPİT
Dönmez, havadan jeofizik verilerin toplanmasını esas alan proje kapsamında iki uçağa gerekli olan cihaz, sensör ve tüm ek donanımların entegrasyonunun yapılarak Türkiye’ye getirildiğini belirtti. Söz konusu projeyle havadan jeofizik araştırmalar sektörüne önemli bir yeniliğin de kazandırıldığını vurgulayan Dönmez, “Biliyorsunuz, bu araştırmaları Cessna Caravan modeli sabit kanatlı uçaklarla yapıyoruz. Uçaklarımızın kuyruk kısmına monte edilen Düşey Manyetik Gradient Sensörü, bu model uçaklar için dünyada ilk defa bizim projemiz için geliştirilip, üretildi. Bu sensörün projemize getirdiği avantajla yüzeye yakın yer altı yapılarını daha kolay ve net bir şekilde tespit ediyoruz” diye konuştu.
1 MİLYON 600 BİN METRE SONDAJ GERÇEKLEŞİYOR
Türkiye ekonomisine ciddi kaynak oluşturacak ve global sahnede ülkemizi daha da güçlü hale getirecek olan madenlerle ilgili çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini söyleyen Dönmez şu ifadeleri kullandı: “Karada, denizde ve havada maden ve doğal kaynaklara ilişkin tüm varlıkların tespiti için yapılması gereken ne varsa yapıyoruz. Karalarda yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında, MTA bu yıl bir milyon 200 bin metre sondaj gerçekleştirdi. Yıl sonu hedefimiz ise 1 milyon 600 bin metre sondajı gerçekleştirmek. Bu rekor sondaj büyüklüğü. Enerjide bağımsızlığın ülkemizin geleceği için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bütün çalışmalarımızı bu bilinç ve sorumlulukla yürütüyoruz. Biz sadece bugün için değil, Türkiye’nin geleceği, gelecek nesilleri, 2023, 2053 ve 2071 vizyonları için gayret edip çalışıyoruz. Yerli kaynaklarımızı ne kadar çok kullanır, enerji teknolojilerini ne kadar fazla yerlileştirirsek, ‘Büyük ve Güçlü Türkiye’ hedefimize giden yolda o kadar güçlü olacağız.”
“KARADAN YAPILSA 250 YIL SÜRECEKTİ”
Dönmez, havadan jeofizik araştırmaların dünyada madencilik sektöründe başı çeken ülkeler tarafından aktif şekilde kullanıldığına dikkati çekerek, şöyle devam etti: “Türkiye olarak bu alanda artık biz de varız. Dünyada bu alanda kullanılan en son teknoloji, donanım ve yazılım ne ise aynısını ülkemizde de kullanıyoruz. Proje kapsamında verilerin toplanması, kalite kontrolü, analiz ve haritalama işlemleri MTA’nın uzmanları ve mühendisleri tarafından yürütülüyor. Proje tamamlandığında dünyada havadan jeofizik araştırmalar sektöründe hizmet veren ilk 8 ülke arasında yer alacağız. Bu teknolojiyi kullanmasak bu verileri toplayabilir miydik? Evet toplayabilirdik. Ancak iki ekip ve klasik yöntemle bu veriler karadan toplanmak istendiğinde 250 yıl sürecekti.”
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