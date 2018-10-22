Türkiye’nin maden röntgeni çekiliyor

Türkiye maden arama ve araştırma konusunda dünya devleri ile yarışıyor. Türkiye’nin enerji haritasının çıkarılacağı projede sona yaklaşıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, maden rezervlerinin yoğun olduğu bölgeleri tespit ederek nokta atışlarla maden arama ve sondaj çalışmaları yapılacağını belirterek, “Şu ana kadar proje (Havadan Jeofizik Araştırmaları Projesi) kapsamında ilk öngörü haritalarının oluşturulması amacıyla planladığımız 820 bin kilometrekarelik alanın yaklaşık 570 bin kilometrekarelik kısmını taradık. 100 günlük eylem planında hedefimiz 500 bin kilometrekarenin taranmasıydı” dedi. Türkiye’nin maden kaynaklarının adeta röntgeninin çekildiğini ifade eden Dönmez, geçen yıl aralıktan bugüne kadar Türkiye’nin yarıdan fazlasının ilk etap ölçümlerinin tamamlandığını söyledi.

UÇAKLARLA TESPİT

Dönmez, havadan jeofizik verilerin toplanmasını esas alan proje kapsamında iki uçağa gerekli olan cihaz, sensör ve tüm ek donanımların entegrasyonunun yapılarak Türkiye’ye getirildiğini belirtti. Söz konusu projeyle havadan jeofizik araştırmalar sektörüne önemli bir yeniliğin de kazandırıldığını vurgulayan Dönmez, “Biliyorsunuz, bu araştırmaları Cessna Caravan modeli sabit kanatlı uçaklarla yapıyoruz. Uçaklarımızın kuyruk kısmına monte edilen Düşey Manyetik Gradient Sensörü, bu model uçaklar için dünyada ilk defa bizim projemiz için geliştirilip, üretildi. Bu sensörün projemize getirdiği avantajla yüzeye yakın yer altı yapılarını daha kolay ve net bir şekilde tespit ediyoruz” diye konuştu.