Türkiye ekonomisinin itici gücü turizm, son yılların en iyi dönemini yaşıyor. 2014 yılından sonra terör eylemleri ve siyasi krizler nedeniyle ciddi yara alan sektör, son 2 yıldır rekor üstüne rekor kırıyor. Hem yerli hem de yabancı yatırımcılar sektördeki yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. ABD’li dünya turizm devi Hilton’da bu şirketlerden biri… Türkiye pazarına 65 yıl önce giren Hilton Grubu, bugün 66 oteli ile ülkemizde faaliyet gösteriyor. Ayrıca grubun içinde en hızlı büyüyen pazarlardan biri de Türkiye… Ancak Türkiye’nin Hilton Grubu’nda, tüm bunların dışında ayrı bir önemi var. Turizm devi, ABD dışında ilk otelini 65 yıl önce Taksim’e açıyor ve dünyada büyümesini böyle sağlıyor. Hilton Worldwide Türkiye Ülke Müdürü Armin Zerunyan ile hem grubun Türkiye’deki faaliyetlerini ve yatırımlarını hem de turizm sektörünün geleceğini konuştuk.

‘HARCAMA ARTMALI’

Turizm sektörü iyi bir dönem geçiriyor. Nerdeyse her ay rekor haberleri okuyoruz, siz nasıl değerlendiriyorsunuz?

Turizmde işler iyi gidiyor. Turist sayısı açısından bakıldığında rekor kırıldığını görüyoruz, ancak turist başına harcama rakamları halen istenilen seviyelerde değil. Ziyaretçi başına 620 dolar civarında bir harcama rakamı görülüyor, bu rakam geçtiğimiz yıllarda, en iyi dönemde 830 dolar civarındaydı. Bu rakamı artırmak adına çaba sarf ediliyor. Keza Turizm Geliştirme Ajansı kuruldu. Bu kurum Türkiye turizminin tanıtımı adına çalışmalar yürütüyor. 2020 yılından itibaren kademeli bu ajansın olumlu etkilerini göreceğiz.

Hilton için Türkiye’nin önemi nedir? ABD’den sonra ilk otelini Türkiye’ye açtığını biliyoruz…

Türkiye’de 66 otel çalıştırıyoruz. ABD, İngiltere ve Çin’den sonra en fazla otelimiz Türkiye’de. Avrupa’da en fazla yatırımımız Türkiye’de bulunuyor. Önümüzdeki 5 yıl içinde asgari 21 otel açılışı yapacağız. Bu rakam artabilir tabi… Ancak biz toplamda 100 oteli hedefledik. Türkiye’de ne yaşanılırsa yaşansın, biz Hilton Grubu olarak güveniyoruz. 65 yıldır Türkiye’deyiz. Dünyaya ilk açıldığımız pazar Türkiye, ABD’den sonra ilk otelimiz Taksim’de açıldı.… Bugün dünya çapında 6 bin otelimiz var. Bu başarının kapısını Türkiye’de açtık. Dolayısıyla Türkiye’nin Hilton Grubu’nda manevi bir değeri var.

Türkiye yabancı yatırım gözünde nerede duruyor?

Türkiye turizm tarafından yabancı sermaye çekebilecek potansiyele sahip. Turizm yatırımlarının çoğu yerli yatırımcılardan oluşuyor. Dolayısıyla burada ciddi bir potansiyel bulunuyor. Yabancı yatırımcının Türkiye’de doğrudan yatırım yapması için, kişi başı turist harcama sayısının artması gerekiyor. Örneğin ne zaman bu rakamlar 1.000 dolar gibi rakamları görür, işte o zaman Türkiye yatırımda cazip ülke haline gelecektir. Bu rakamlara da ulaşmak çok zor değil. Turizm olarak gelişen bir Türkiye var, dolayısıyla yakın zamanda gerçekleşecektir.

‘KIYIDA DA VARIZ'

Markanızı ağırlıklı olarak şehir otelciliğinde görüyoruz, Türkiye’de alternatif alanlara yönelmeyi düşünüyor musunuz, kıyı otelciliği ye da kültür gibi…

Kıyı otelciliği sistemine baktığınızda ağırlıklı olarak ‘her şey dahil’i görürsünüz. Dolayısıyla yabancı markalar bu taraf pek rağbet göstermiyor. Zaten bu sistem ile Türkiye marka olmuş durumda, dolayısıyla ekstra bir güce ihtiyacı kalmadı. Evet şehir otelciliği ana kolumuz, kıyı otelciliğinde de varız aslında… Dalaman, Bodrum, Antalya Kemer, yine Antalya merkez de yer su sistem ile alıyoruz. Ancak bizim anladığımız iş şehir otelciliği tabi…