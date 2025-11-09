İSTANBUL 23°C / 14°C
9 Kasım 2025 Pazar
  • Türkiye'nin mesajı çabuk ulaştı: Bu iyi planlanmış bir operasyon
Ekonomi

Türkiye'nin mesajı çabuk ulaştı: Bu iyi planlanmış bir operasyon

Türkiye'nin soykırımcı Netanyahu da dahil 37 İsrailli hakkında yakalama emri çıkarma kararını oldukça ciddi ve kapsamlı bir çalışma olarak nitelendiren İsrailli uzmanlar, bunun iyi planlanmış bir operasyon olduğunu kaydetti.

9 Kasım 2025 Pazar 10:47
Türkiye'nin mesajı çabuk ulaştı: Bu iyi planlanmış bir operasyon
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda işgalci İsrail hükümetinin savaş suçlusu Başbakanı Netanyahu'nun yanı sıra eski ve mevcut terörist savaş bakanları Yoav Gallant ve Yisrael Katz'ın da aralarında bulunduğu 36 siyonist yetkili hakkında tutuklama emri çıkarması İsrail'de geniş yankı uyandırdı.

Türkiye'nin hamlesinin derin bir siyasi kopuşu ve İsrail'e yönelik kasıtlı bir cezalandırmayı yansıtan planlı bir adım olduğunu belirten İsrailli uzmanlar, "Türkiye bu açıklamayla İsrail'e "mevcut hükümet iktidarda olduğu sürece, ertesi gün Gazze'ye varsak bile ilişkileri gerçek anlamda normalleştiremeyeceğimizi" söylüyor" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin adımın fevri bir hareket olmadığının altını çizen uzmanlar, bunun iyi planlanmış bir operasyon olduğunu kaydetti.

Dosyanın aylar öncesinden yapılmış olabileceğine vurgu yapan İsrailli uzmanlar, "Burada Gazze Şeridi'nden dönenlerden elde ettikleri her türlü belge var ve bölgede meydana gelen olaydan her türlü kanıtı eklemişler. Bu aylar süren oldukça ciddi ve kapsamlı bir çalışma" ifadelerini kullandı.

Gazze ateşkes anlaşmasında 2. aşamaya geçilemediğini belirten İsrailli uzmanlar, "Bu nokta bir tür Türkiye cezası olarak da yorumlanabilir. Türkiye'nin mesajı açık: Ankara, mevcut İsrail hükümetine kapıları kapatıyor ve bunu sistematik ve planlı bir şekilde yapıyor. Bu, diplomatik ilişkilerde geçici bir fırtına değil, Gazze'deki çatışmalar sona erdikten sonra bile bölgenin geleceğini etkileyecek kasıtlı bir politika" ifadelerini kullandı.

