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Ekonomi

Türkiye'nin modeli ülkesi için örnek olacak! Dört gözle bekliyorlar

Lesotho Başbakanı Samuel Ntsokoane Matekane, Türkiye'deki sanayi ve teknoloji alanındaki başarılı modelin ülkesi için çok önemli rol oynayacağını açıkladı. Matekane, Türkiye'nin modeline ilişkin iki ülke arasında gerçekleştirilecek ortak işbirliği komisyonu kurulmasını dört gözle beklediklerini dile getirdi.

AA19 Kasım 2024 Salı 13:43 - Güncelleme:
Türkiye'nin modeli ülkesi için örnek olacak! Dört gözle bekliyorlar
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Lesotho Başbakanı Samuel Ntsokoane Matekane, Türkiye'deki sanayi ve teknoloji alanındaki gelişmeleri yakından izleme şansını bulduklarını belirtti. Matekane, Türkiye'nin bu modelinin, kendi ülkesinin ekonomik dönüşümünde çok önemli rol oynayacağını söyledi.

Matekane, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Lesotho Başbakanı Samuel Ntsokoane Matekane, Türkiye ziyaretinin tarihi önem taşıdığını vurgulayarak, tarafların yakın ilişkilerini bir adım daha öteye taşımak adına önemli görüşmeler gerçekleştirdiğini anlattı.

Ticaret, yatırım, tarım, enerji, eğitim, kapasite oluşturma, turizm ve kültür gibi stratejik işbirliği alanlarını görüştüklerini aktaran Matekane, göç ve çalışma konusunda da işbirliği fırsatlarını değerlendirdiklerini söyledi.

Matekane, "İki ülke karşılıklı olarak diplomatik misyonların açılması kararı aldı." diyerek, ülkesinin bu konuda elinden geleni yapacağını açıkladı.

Taraflar arasında koordinasyonu gerçekleştirecek ortak işbirliği komisyonu kurulmasını dört gözle beklediklerini dile getiren Matekane, Türkiye'ye Lesotho'dan iş insanları ve kurumların temsilcileriyle geldiğine dikkati çekti.

"TÜRKİYE'DEN İŞ İNSANLARINI LESOTHA'YA YATIRIM YAPMA KONUSUNDA TEŞVİK ETMEK İSTERİZ"

Türkiye-Lesotho İş Forumu'na katılmayı merakla ve sabırsızlıkla beklediklerini kaydeden Matekane, "Türkiye'den iş insanlarının da mutlaka Lesotha'ya gelip yatırım yapma konusunda teşvik etmek isteriz." ifadesini kullandı.

Matekane, ziyareti sırasında Türkiye'deki sanayi ve teknoloji alanındaki gelişmeleri yakından izleme şansını bulduklarını dile getirerek, "Bu modelin, bizim kendi ülkemizin ekonomik dönüşümünde çok önemli rol oynayacağına inanıyoruz." dedi.

İki ülkenin halkları arasındaki ilişkilerin her zaman çok önemli olduğunu belirten Matekane, Afrika Evi'ni ziyaret ettiklerini, Türkleri ve aynı zamanda Türk iş insanlarını ülkelerine beklediklerini söyledi.

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