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Ekonomi

Türkiye'nin mücadelesine övgüler dizdiler: En kötü korkular bile boşa çıktı

İngiltere'de yayın yapan Financial Times Gazetesi'nde Türk ekonomisi ile ilgili çok önemli bir analiz yayımlandı. Söz konusu yazıda Türk ekonomisinin dayanıklılığının, en kötü korkuları bile boşa çıkardığının altı çizildi.

AA11 Şubat 2022 Cuma 18:14 - Güncelleme: 11 Şubat 2022 Cuma 18:14
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Merkezi Londra'da bulunan yatırım şirketi FIM Partners'ta Gelişmekte olan Piyasalar Baş Yatırım Danışmanı olarak görev yapan Francesc Balcells'in kaleme aldığı analizde, "2011-2013'te uyarılar yapılıyordu; 'Türk Lirası'nın dolar karşısındaki değeri 2 lirayı geçerse ekonomi çöker' deniyordu." ifadelerine yer verildi.

Türk ekonomisine ilişkin durum tespitinin yapıldığı analizde " 2 lira aşıldığında, çökme sınırı 3'ten 5'e çıktı. Şu anda dolar 13 lira. Ekonomi hala ayakta duruyor." değerlendirmesine yer verildi.

Zaman içerisinde hem bankaların hem de hane halkının şoklara karşı direncinin arttığını belirten Yatırım Uzmanı Balcells, bankaların hane halkına döviz cinsinde döviz borcu vermesinin yasaklanmasının dayanıklılığa katkıda bulunduğunu kaydetti.

Bu yasağın düzenleyici kurumların en büyük öngörüsü olduğunun altını çizen Balcells, Türkiye'nin kredi profilinin değiştiğini, oynak fon akışlarının büyük ölçüde azaldığını kaydetti.

Geçmişte yabancıların Türkiye'nin tahvil piyasasının yaklaşık yüzde 30'una sahip olduğunu hatırlatan Balcells, bu oranın yüzde 5'in altına, bir başka deyişle 3 milyar dolara, gerilediğini; bu sırada da Türk vatandaşlarının ülkenin Avro tahvillerinin neredeyse yarısına sahip olduğunu belirtti.

Barcells makalesinde Türkiye'nin dış kredi kaynaklarına bağımlı hale geldiğini belirtse de, sendikasyon kredisi, ticaret finansmanı, şirketler arası borçlanma ve yerli borç verenler olarak sıraladığı kaynakların, yabancı portföy yatırımcılarına kıyasla daha sabırlı, daha uzun vadeye odaklı olduklarını kaydetti.

Barcells ayrıca geçen zaman içerisinde "dış borç zincirinde en zayıf halka" olarak tanımladığı Türk şirketlerinin de borç seviyelerini azaltıp olumlu kısa vadeli döviz alım-satım pozisyonuna girdiklerini ifade etti.

  • Financial Times gazetesi
  • Francesc Balcells
  • türk ekonomisi

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