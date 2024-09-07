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Ekonomi

Türkiye'nin muhtemel BRICS üyeliğiyle ilgili Rusya'dan açıklama

Türkiye'nin dünyanın en önemli ekonomik iş birliği kurumlarından biri olan BRICS'e üyelik süreciyle ilgili konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 'NATO üyeliği BRICS'e engel değil.' dedi.

7 Eylül 2024 Cumartesi 08:47 - Güncelleme:
Türkiye'nin muhtemel BRICS üyeliğiyle ilgili Rusya'dan açıklama
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus RBC televizyonuna verdiği röportajda Türkiye'nin, dünyanın en önemli ekonomik iş birliği kurumlarından biri olan BRICS'e üyelik sürecini değerlendirdi.

Ankara'nın niyetinin ciddi olduğunu söyleyen Lavrov, "Bir ülkenin yönetimi belirli bir adım attığını söylediğinde, bunun ciddi niyetlere dayandığını varsayıyorum. Türkiye'nin neredeyse 70 yıldır sahip olduğu NATO üyeliği ve AB adaylık statüsüne gelince, bir Türk yetkilinin de bu yakınlarda söylediği gibi, belirli örgütlere üye ülkelerin BRICS'le ilişkisi olamayacağına dair bir kural yok" dedi.

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