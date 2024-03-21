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Ekonomi

Türkiye'nin nükleer yatırımları Yunanistan'da gündem oldu

Yunan Pentapostagma gazetesi, Türkiye'nin nükleer santral projeleri ve enerji yatırımlarını ele aldı: Türkiye nükleer enerji yatırımlarıyla, bu alanda kendi kendine yeten bir ülke oluyor. Batı'nın yaptırımlarından hiç etkilenmiyor, projelerine de hızla devam ediyor.

TRT Haber21 Mart 2024 Perşembe 15:17 - Güncelleme:
Türkiye'nin nükleer yatırımları Yunanistan'da gündem oldu
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Türkiye'nin birçok alanda yaptığı yatırımlar ve stratejik gelişmeler Yunan kamuoyunda yakından takip ediliyor. Yunan basını, Türkiye'nin nükleer yatırımlarını mercek altına aldı. Sinop ve Trakya'daki iki yeni nükleer santral projesine dikkat çekildi.

"Türkiye nükleer enerji yatırımlarıyla, bu alanda kendi kendine yeten bir ülke oluyor. Batı'nın yaptırımlarından hiç etkilenmiyor, projelerine de hızla devam ediyor"

Yunan Pentapostagma gazetesi, Türkiye'nin nükleer santral projeleri ve enerji yatırımlarını bu ifadelerle anlattı.

Gazete, Türkiye'nin nükleer yatırımlarıyla ilgili geniş bir dosya haber hazırladı.

Türkiye'nin bu alandaki yatırımlarını mercek altına aldı. Haberde, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki ilk reaktörün bu yıl içinde devreye gireceği belirtildi.

Sinop ve Trakya'da yapılacak nükleer santraller için çalışmaların sürdüğü hatırlatıldı.

Türkiye'nin aynı zamanda küçük modüler reaktörler için de planlar geliştirdiğine dikkat çekildi.

Bütün bu yatırımların, enerji alanında kendi kendine yeten bir ülke için büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Türkiye'nin nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullandığının da altı çizildi.

  • nükleer enerji
  • yunanistan
  • Akkuyu Nükleer Güç Santrali

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