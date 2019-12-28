'Türkiye’nin Otomobili'ne 22 milyarlık fabrika

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle dün görücüye çıkan Türkiye’nin Otomobili Bursa-Gemlik’te üretilecek. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre fabrika 22 milyara mal olacak. Fabrikanın temeli ise 2020’de atılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararın detayları şöyle:
Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından komple yeni yatırım olarak inşa edilecek tesisin öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 22 milyar olacak. Yatırımın süresi ise başlangıç tarihi olan 30 Ekim 2019’dan itibaren 13 yıl olarak belirlendi. Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde Sanayi Bakanlığı tarafından bu sürenin yarısı kadar ek süre verilebilecek.
Yerli otomobil üretim tesisinde 4 bin 323 kişi istihdam edilecek ve bu kişilerin 300’ü nitelikli personel olacak.
Elektrikli otomobilin üretimi 5 modelde yılda 175 bin adet olacak.
Devlet Malzeme Ofisi (DMO) tarafından 31 Aralık 2035 tarihine kadar 30 bin adet elektrikli otomobil için alım garantisi uygulanacak.
Proje bazlı devlet desteği verilecek yatırım için Gümrük Vergisi muafiyeti, KDV istisnası, yüzde 100 vergi indirimi, azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıllık sigorta primi işveren hissesi desteği, 10 yıllık Gelir Vergisi stopajı desteği, azami 360 milyon liralık nitelikli personel desteği, faiz ve kar payı desteği ile yatırım yeri tahsisi ve alım garantisi sağlanacak.
Yatırıma katkı tutarı 31 Aralık 2032 tarihine kadar azami 960 bin adet araç için kullanılmak üzere 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nu kapsamında hak edilen yatırıma katkı tutarının yüzde 56.5’ini geçemeyecek.
Öngörülen toplam sabit yatırım tutarının gerçekleştirilmesi amacıyla 31 Aralık 2023 tarihine kadar en az 3 milyar 500 milyon lira tutarında nakit sermayenin ortaklarca şirkete ödendiği yeminli mali müşavir raporu ile bakanlığa bildirilecek.
ÖRTÜ KALKTI, SİPARİŞ YAĞDI
Türkiye’nin Otomobili’nin dün görücüye çıkmasıyla beraber sipariş yağdı. İlk siparişi Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği otomobil için İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu 17 bin adet sipariş verdiklerini açıklamıştı. Dün bu siparişleri yenileri eklendi. Türkiye’nin Otomobili için bir başka sipariş de Konya’dan geldi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 100 adet yerli otomobil için ön siparişte bulunacaklarını söyledi. Başkan Altay, yerli otomobil ile Türkiye´nin yarım asırlık hayalini gerçekleştirdiğini belirterek, şunları söyledi: ‘’Ülke olarak, tüm hakları ülkemize ait olan yerli otomobilimizin hayata geçişine şahitlik etmenin gururunu yaşıyoruz. Son teknoloji ile donatılmış, doğuştan elektrikli otomobilin seri üretime geçmesiyle bir dünya markası haline geleceğine inancımız tamdır.’’
‘BİZ DE VARIZ’ DEDİLER
Aynı zamanda Nişantaşı Üniversitesi de, Türkiye’nin Otomobili için sipariş veren kurumlar arasında yer aldı. Türkiye’nin tarihi bir güne şahitlik ettiğini söyleyen Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, yerli ve milli ürünlerle dünyada markalaşmanın önemine dikkat çekerek, “Dünya ekonomi sahnesinde söz sahibi olmak istiyorsak yerli ve milli ürünler üretmeliyiz ve tercih etmeliyiz. Ekonominin lokomotiflerinden biri olan otomotiv sanayisinde dışa bağımlığı yok etme anlamında ilk adımın atıldığı bu önemli gün ülkemiz adına bir dönüm noktasıdır. Bu noktada yerli otomobilin ilk talipleri arasında Nişantaşı Üniversitesi olarak biz de varız” dedi.
YERLİ ELEKTRİKLİ OTOYA İŞ DÜNYASINDAN TAM DESTEK: ELEKTRİK ALDIK, SAHİP ÇIKACAĞIZ
TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski: Türkiye’nin Otomobili girişiminin başarısını candan kutlarım. Akıllı teknolojileri ve temiz enerjiyi önceliklendiren çalışmaları ülkemiz için son derece kıymetli görüyoruz. Hepimizi heyecanlandıran bu girişime emek veren herkesi içtenlikle tebrik ediyoruz.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç: İTO, Türkiye’nin Otomobili’nin taşıdığı misyonun ve oluşturacağı katma değerin en büyük destekçisi. Çünkü yeni ve yerli teknolojilerle üretimin derinliklerine nüfuz etme zamanımız geldi. Bu projenin diğer sektörler için de bir örnek olacağına ve ülkemizin refahının artmasına önemli katkılarda bulunacağına yürekten inanıyorum. İstanbul iş alemi olarak yüzde 100 elektrikli yerli otomobile sahip çıkacağız. Gururluyuz. Türkiye’nin Otomobili’nden bütün Türkiye’nin iyi elektrik alacağına eminim. Şimdi önümüzde fırsatlarla dolu yeni bir yol var.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay: Türkiye’nin 60 yıllık yerli otomobil hayâlinin Bursa’da gerçekleştirilecek olmasının mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Alınan kararın Bursa iş dünyası için yeni yıl müjdesi niteliğinde. İlk Türk otomobil fabrikasının kurulduğu şehir olan Bursa, bilgisi, tecrübesi ve güçlü potansiyeliyle ülkemizin 60 yıllık millî otomobil üretme hayalini gerçeğe dönüştürmesinin mutluluğunu ve heyacanını taşımaktadır.
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı Baran Çelik: Yerli otomobilin Bursa’da üretilecek olması, Bursalı otomotiv üreticilerini endüstride küresel boyutta yaşanan dönüşüme hızlı adapte olmaları yönünde teşvik edecektir.
Renaul-Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş: Bir Türk vatandaşı olarak gurur duydum. Tamamen elektrikli olduğu için dünyada rekabet edebilecek. Fazlası var eksiği yok. Çok beğendim. Yaşayan canlı organizma gibi dizayn edilmiş.
Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir: Hemen bir tane almak isterim. Dört çeker, gerçekten güzel ve güvenli bir arabaya benziyor, estetik olarak da son derece güzel. Bir spor araba kadar hızlı. Teknoloji olarak günümüzün ötesinde güzel bir araba. l tes-iş genel merkez yönetim kurulu: Yerli otomobilin elektrikli olması ve sıfır emisyon hedefine katkı sağlayacak olması takdire şayandır. İstihdama yapacağı katkıyı da değerli buluyoruz.
DEVRİM İÇİN SAYGI DURUŞU
Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) resmi Twitter sayfasından “Devrim mühendislerine saygıyla…” notuyla gece 00.00’da 29 Ekim 1961 yılında üretilen Türkiye’nin ilk yerli otomobili ‘Devrim’in bir fotoğrafı paylaşıldı. Paylaşımda, “Devrim mühendislerine saygıyla…” ifadesi kullanıldı. Gecenin ilerleyen saatlerine rağmen yoğun ilgi gören paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı. Bazı kulanıcıların “Bu sefer olacak”, “Artık başka Devrimler yaşamayalım, tüm Türkiye arkanızda” şeklindeki yorumları da dikkati çekti. İlk yerli Türk otomobil ‘Devrim’den 4 adet üretilmiş, ancak kara propaganda nedeniyle, proje kısa sürede rafa kalkmıştı.
TASARIMI SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Türkiye’nin Otomobili, sosyal medyayı da salladı. Türkiye’nin Otomobili için açılan başlıklar Twitter’de Türkiye gündeminin birinci sırasına yerleşip, yüz binlerce yorum aldı. Kullanıcılar otomobilin elektrikli ve çevre dostu olmasını övdü. Sosyal medya kullanıcıları, en çok tasarımı beğendiklerini ifade etti. Bazı yorumlar şöyle:
M. Bilal Kenasari: Audi Q5, Porsche Cayenne, Jaguar fpace, TOGG #Yerlioto kasalar benziyor, diğerlerinde elektrik teknolojisi yok.
Emre Aknefer: TC’yi kaldırmışsınız diyenlere gelsin. Biz TC’yi kalplere yazmışız, milli değerimiz olan yerli otoya logo yapmışız.
İlknur Dönmez: “Vatana millete hayırlı uğurlu olur inşallah. Her şey herkes gelip geçici lakin; vatan bizim.
Büşra Kaya: Sen arabasın kendine gel. Ne bu kendine aşık etme çabası.
Canfeza: SUV’u heyecanla bekliyordum ama sedan modelinin tasarımı beni benden aldı.