'Türkiye’nin Otomobili'ne 22 milyarlık fabrika

28.12.2019 01:38 - Güncelleme: 28.12.2019 01:38

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle dün görücüye çıkan Türkiye’nin Otomobili Bursa-Gemlik’te üretilecek. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre fabrika 22 milyara mal olacak. Fabrikanın temeli ise 2020’de atılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararın detayları şöyle:

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından komple yeni yatırım olarak inşa edilecek tesisin öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 22 milyar olacak. Yatırımın süresi ise başlangıç tarihi olan 30 Ekim 2019’dan itibaren 13 yıl olarak belirlendi. Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde Sanayi Bakanlığı tarafından bu sürenin yarısı kadar ek süre verilebilecek.

Yerli otomobil üretim tesisinde 4 bin 323 kişi istihdam edilecek ve bu kişilerin 300’ü nitelikli personel olacak.

Elektrikli otomobilin üretimi 5 modelde yılda 175 bin adet olacak.

Devlet Malzeme Ofisi (DMO) tarafından 31 Aralık 2035 tarihine kadar 30 bin adet elektrikli otomobil için alım garantisi uygulanacak.

Proje bazlı devlet desteği verilecek yatırım için Gümrük Vergisi muafiyeti, KDV istisnası, yüzde 100 vergi indirimi, azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıllık sigorta primi işveren hissesi desteği, 10 yıllık Gelir Vergisi stopajı desteği, azami 360 milyon liralık nitelikli personel desteği, faiz ve kar payı desteği ile yatırım yeri tahsisi ve alım garantisi sağlanacak.

Yatırıma katkı tutarı 31 Aralık 2032 tarihine kadar azami 960 bin adet araç için kullanılmak üzere 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nu kapsamında hak edilen yatırıma katkı tutarının yüzde 56.5’ini geçemeyecek.

Öngörülen toplam sabit yatırım tutarının gerçekleştirilmesi amacıyla 31 Aralık 2023 tarihine kadar en az 3 milyar 500 milyon lira tutarında nakit sermayenin ortaklarca şirkete ödendiği yeminli mali müşavir raporu ile bakanlığa bildirilecek.