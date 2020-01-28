AA 28.01.2020 09:23 - Güncelleme: 28.01.2020 09:23

TOGG tarafından Bilişim Vadisi’nde Türkiye’nin Otomobili’ne ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

Karakaş, C-SUV modeli başta olmak üzere, fabrika yatırımı ve imalat gibi önemli konu başlıklarının ele alındığı toplantıda yaptığı konuşmada, yıllık 175 bin adetlik kapasitesiyle 2022 yılında üretime başlayacak Gemlik’teki fabrikanın temelinin mayıs ayında atılacağını dile getirdi.- "2032 yılına kadar 1 milyon aracı bantlardan indirmeyi hedefliyoruz"

- "EN İYİLERDEN DANIŞMANLIK ALIYORUZ"



Belirli ürünlerin hedef maliyetlerini belirlemek ve üretim süreçlerini kısaltmak üzere profesyonel destek aldıklarını anlatan Karakaş, şöyle devam etti:

"Araç entegrasyonu konusunda teknoloji partneri olarak Alman mühendislik firması EDAG’ı seçtik. Myra İngiltere’nin kabul gördüğü, özelikle mekanik akşamlarda şasi sistemleri konusunda partnerlerimizden birisi. Onlarla beraber bunları Türkiye’de nasıl yerleştirebiliriz diye de bakıyoruz. Tasarlarken bunu Türkiye’de kim uygulayabilir nasıl uygulayabilir bunlara da bakıyoruz. Ekiplerimiz aradığımız 105 farklı komponenti tek tek araştırdık. Varsa Türkiye’de, yoksa dünyanın en iyileri ile çalışıyoruz. Tedarikçi ile oturduğumuzda maliyet net bir şekilde hesaplanıyor, pazarlıklarımızı görüşmelerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Biz 48 aylık süreç belirledik. Bizim yola çıkış noktamız başkalarının nasıl yapabildiğine bakıp öyle yola çıktık. Nisan mayıs gibi tedarikçi seçimlerimizi tamamlamış olacağız. Görüşmeleri sürdürdüğümüz ancak pazarlık gücümüzü azaltmasın diye henüz isimlerini açıklayamadığımız markalar da var."

- "ŞARJ ALTYAPISI 2022’DE OLUŞACAK"



Gürcan Karakaş, şarj altyapısı konusunda Norveç, Almanya, Fransa, İngiltere, ABD ve Çin'i yakından incelediklerini ifade etti.

Bu bağlamda kendilerinin de bir sistem geliştirdiklerini aktaran Karakaş, "Türkiye’de kamudaki paydaşlarımızla paylaştık. Burada önemli olan başkalarının bu konuda yaptığı hataları tekrar etmemek. Şarj altyapısı 2022’de hazır olacak. TOGG olsun olmasın 2022’de Türkiye elektrikli araçlara girecek ve şarj altyapısını oluşturacak. Çünkü içten yanmalı motora sahip araçlar için pazar 2030'da yüzde 50’nin altına inecek. Bu da pazarın yüzde 50’den fazlasının elektrikli olacağı anlamına geliyor.” diye konuştu.

- "KİMSE TOZ KONDURAMAYACAK"



Türkiye'den çok kaliteli bir otomobil çıkmasını kimsenin beklemediğini, bunun en önemli nedeninin 2022’deki EuroNCAP şartları olduğunu dile getiren Karakaş, "Savunma sanayisinden bize gelen arkadaşlarla birlikte modelleme ve simülasyonlarla beraber buna hazırlanıyoruz. Yurt dışına çıktığımız zaman kimsenin otomobile toz konduracak bir durumu kalmayacak. Direksiyonda biz varız. Bizim ihracat pazarı olarak ilk etapta gördüğümüz pazar Avrupa ve altyapısı hazır olduğu sürece bazı Türki Cumhuriyetler olacak. Bu süreç ölçek ekonomisi ile katlanabilir ve hızlandırılabilir." şeklinde konuştu.

Şirketin genel merkezi için Bilişim Vadisi’ni bilinçli olarak seçtiklerini vurgulayan Karakaş, "Her şeyden önce yakın iş birliğini önemsiyoruz. Özellikle de startuplarla olan iş birliğinin öneminin daha fazla ön plana çıkacağını görmüştük. Bu nedenle biz genel merkezimizi buraya taşıdık. Çünkü buranın etrafında oluşturacağımız startuplarla, ekosistemle daha fazla bir dinamizm olacak. Fabrika yapılana kadar ve belki fabrika yapıldıktan sonra da bir süre buradayız." dedi.

Tasarım için yola çıktıklarında 18 şirketle görüştüklerini, Murat Günak haricinde bazı Türk tasarımcılarla da görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktaran Karakaş, Türkiye’nin Otomobili için şu ana kadar 4 kayıtlı patent ve 4 tescil alındığını ifade etti.

- "2022'DE PİYASAYA GİRDİĞİMİZ ZAMAN EN SON TEKNOLOJİ NEYSE ONU İSTİYORUZ"



Gürcan Karakaş, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Batarya konusunda yöneltilen soruya karşılık Karakaş, "Biz hiçbir zaman gidip de eski teknolojiyi biraz daha ucuz olacak diye buraya getirmiyoruz. Çünkü ucuz olan eski teknolojinin maliyetini tüketiciler çekiyor nihayetinde. Yeni teknolojiyle beraber eskiye göre 1-2 adım daha ileriye gidebiliyorsunuz. Bataryada da öyle. Bizim bataryada en önem verdiğimiz konu 2022'de piyasaya girdiğimiz zaman en son teknoloji neyse onu istiyoruz. Belki şu an onayı tamamlanmamışsa bile teknolojik olarak onu istiyoruz. Dünyada belli başlı 7 üretici var. Bunlar yaklaşık yüzde 95’ini yapar. Biz bu 7 üreticinin 6'sıyla gizlilik anlaşması imzaladık. Gizlilik anlaşması yaptığımız zaman bu şirketlerin uzun vadeli planlarını konuşabiliyorsunuz. Bu nedenle de geleceğe yönelik en son teknolojiyi görüşebiliyoruz." dedi.

- "TÜRKİYE'DE HENÜZ OTURMUŞ BİR ELEKTRİKLİ OTOMOBİL PİYASASI YOK"



Karakaş, otomobilin fiyatına ilişkin sorulara ise şu karşılığı verdi:

"Şu aşamada bunun fiyatını söylemek hem pazarlama hem de rekabetçilik anlamında doğru değil. Çünkü benim rakibim ben pazara girmeden 2-3 ay önce yüzde 15 indirimle girer hayata girmemizi zorlaştırır. Türkiye'de henüz oturmuş bir elektrikli otomobil piyasası yok. Olmadığı için de kıyaslayabileceğimiz, baz alabileceğimiz bir şey yok. Bu nedenle biz kendi stratejimizi, oyun planımızı Türkiye'deki mevcut üreticilerden pazar payı alabilecek şekilde kuruyoruz."

Karakaş ön siparişlerle ilgili ise henüz imalatın başlamasına yaklaşık 2,5 yıllık bir süre olduğunu anımsatarak, bu aşamada ön sipariş almanın doğru olmadığını vurgulayarak, C-SUV modeli piyasaya çıktıktan sonra sedan modelinin de 18 ay içinde piyasaya girmesinin planlandığını sözlerine ekledi.