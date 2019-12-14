Türkiye’nin risk primi psikolojik sınırın altına indi

Yıl içerisinde 500 puanın üzerine kadar yükselen Türkiye’nin CDS primi Suriye’nin kuzeyindeki askeri operasyonlar, ABD ile yaşanan S-400 krizi gibi gelişmelerin etkisiyle son 1 yıldır dalgalı bir seyir izliyordu. Türkiye’nin CDS primi dün 292 puan seviyesine kadar çekildi. Ülkelerin ekonomisindeki risklerin ölçüldüğü gösterge niteliğindeki verilerden biri olan CDS (Credit Deault Swap) Türkçe anlamıyla Kredi Temerrüt Takası, finansal piyasalarda bir tür sigorta primi olarak değerlendiriliyor. Genellikle ‘iflas riski’ diye de bilinen CDS’ler bir cins sigorta.

CDS’lerin yüksek olması borçlanma maliyetini artırıyor.