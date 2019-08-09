29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4998
  • 6,157
  • 263.756
  • 99699.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Türkiye'nin sanayi kenti Kocaeli, AB'ye ihracatta gaza bastı

Kocaeli'den yılın 7 aylık döneminde AB pazarına yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3 artarak 6,2 milyar dolara çıktı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sanayi kenti Kocaeli'den ocak-temmuz döneminde Avrupa Birliği'ne (AB) yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3 artarak 6,2 milyar dolara ulaştı.
 
Avrupa pazarlarıyla iş yapmak için uygun bir konuma sahip olan ve depolama, otoyol, demir, deniz ve hava yolu erişimi konusunda önemli lojistik avantajlar barındıran Kocaeli, 28 üyeli AB ile ticarette büyük bir ivme yakaladı.
 
Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) verilerine göre, Kocaeli'nin geçen yılın ocak-temmuz döneminde 8 milyar 201 milyon 935 bin dolar olan dış satımı, bu yılın aynı döneminde yüzde 10 artışla 9 milyar 3 milyon 535 bin dolara yükseldi.
 
Ülkenin en büyük sanayi kuruluşlarından Tüpraş, Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu gibi firmalara ev sahipliği yapan Kocaeli'nin ihracatında otomotiv ve kimya sektörü önemli bir yer tuttu.
 
Kent ihracatının yüzde 75,6'sına denk gelen 6 milyar 812 milyon 165 bin dolarlık kısmını, otomotiv ve kimya sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar yaptı.
 
Kentin ihracatında ilk sırayı otomotiv sektörü aldı. Söz konusu dönemde Kocaeli'nin otomotiv ihracatı 4 milyar 38 milyon 167 bin dolar olarak kayıtlara geçti.
 
Ülkenin en büyük sanayi kuruluşu olan Tüpraş'ın yıllık 11 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip İzmit Rafinerisi ve yıllık yaklaşık 4,5 milyon ton siyah ürün işlenen Fuel Oil Dönüşüm Tesisi ile irili ufaklı madeni yağ ve boya tesisine ev sahipliği yapan kentin ihracatında kimya sektörü ikinci sırada yer aldı.
 
Kentin kimyevi madde ve mamulleri ihracatı, bu dönemde yüzde 48'lik artışla 2 milyar 773 milyon 998 bin dolara ulaştı.
 
Demir ve demir dışı metaller sektörü 456 milyon 215 bin dolarlık ihracatla üçüncü sırada yer alırken, bunu 452 milyon 16 bin dolarla çelik, 338 milyon 615 bin dolarla elektrik-elektronik, 296 milyon 531 bin dolarla iklimlendirme endüstrisi izledi.
 
İHRACATIN YÜZDE 69,2'Sİ AB'YE
 
İhracat liginde İstanbul'un ardından ikinci sırada yer alan Kocaeli, bu dönemde 180'in üzerinde ülke ve 13 serbest bölgeye sevkiyat yaptı. Kentten yapılan ihracatta AB'nin payı yüzde 69,2 oldu. AB'ye ihracat, ocak-temmuz aylarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3'lük artışla 6 milyar 233 milyon 963 bin dolara ulaştı.
 
Sanayi kentinin bu dönemde en fazla ihracat yaptığı birlik üyesi 859 milyon 197 bin dolarla Brexit sürecindeki Birleşik Krallık oldu.
 
Birliğin önemli ekonomilerinden Hollanda ise Kocaeli'nin bu dönemde en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında ikinci sıraya yerleşti. Bu ülkeye yapılan dış satım, ocak-temmuz döneminde yüzde 107 artarak 724 milyon 454 bin dolara çıktı.
 
Kentten yapılan ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63,4 arttığı İspanya, 723 milyon 973 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı. Bu ülkeleri, 721 milyon 426 bin dolarla Almanya, 561 milyon 350 bin dolarla Slovenya izledi.

Fransız sokak müziği grubunun ´ezan´ hassasiyeti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Faizler indi, talep patladı: Sayı 34 bine ulaştı

Faizler indi, talep patladı: Sayı 34 bine ulaştı

İstanbul'da bayram tatili trafiği başladı

İstanbul'da bayram tatili trafiği başladı

4 bin 500 yıllık mayadan ekmek yaptı!

4 bin 500 yıllık mayadan ekmek yaptı!

Teröristler Tel Rifat'tan saldırdı, misliyle karşılık verildi

Teröristler Tel Rifat'tan saldırdı, misliyle karşılık verildi

'5-6 ay içinde tamamlayıp hak sahibi vatandaşlarımıza vereceğiz'

'5-6 ay içinde tamamlayıp hak sahibi vatandaşlarımıza vereceğiz'

KKTC’den Rumlara tarihi 'Maraş' çağrısı

KKTC’den Rumlara tarihi 'Maraş' çağrısı

İP kurucusundan 'MHP'de buluşma' çağrısı: Akşener, FETÖ'nün şifreleme...

İP kurucusundan 'MHP'de buluşma' çağrısı: Akşener, FETÖ'nün şifreleme...

Mağarada günlerce sıkışıp kaldı! 'Yanımda bıçak olsa kendimi öldürürdüm'

Mağarada günlerce sıkışıp kaldı! 'Yanımda bıçak olsa kendimi öldürürdüm'
 

POPÜLER HABERLER

20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı! İşte o anlar...

20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı! İşte o anlar...

Mide sağlığına iyi gelen besinler

Mide sağlığına iyi gelen besinler

Toplaması da yemesi de zahmetli

Toplaması da yemesi de zahmetli

Dünyanın merak ettiği 51. Bölge'nin altında ne var?

Dünyanın merak ettiği 51. Bölge'nin altında ne var?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA