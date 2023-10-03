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Ekonomi

Türkiye'nin stratejik konumda olduğu dev proje dünyaya böyle duyuruldu! Resmen başladı

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Basra Körfezi‘nden Türkiye'ye uzanacak olan Kalkınma Yolu Projesi'nin başladığını belirtti.

AA3 Ekim 2023 Salı 13:53 - Güncelleme:
Türkiye'nin stratejik konumda olduğu dev proje dünyaya böyle duyuruldu! Resmen başladı
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Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nin yazılı açıklamasına göre Sudani, Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Igor Levitin ile Bağdat'ta bir araya geldi.

Sudani'nin ilerleyen günlerde Moskova'ya yapacağı ziyaretin değerlendirildiği görüşmede; Başbakan Sudani, Kalkınma Yolu Projesi ve Basra Fav Limanı projesinin başladığını ifade etti.

Kalkınma Yolu ve Fav Limanı projelerinin sürdürülebilir ekonomik projeler olduğunu anlatan Sudani, çoklu ekonomiye adım atmak isteyen hükümetin gelir kaynağı olarak sadece petrole bağımlı kalmak istemediğini kaydetti.

Rus Devlet Başkan Yardımcısı Levitin de Irak ile çeşitli alanlarda ilişkileri güçlendirmek istediklerini dile getirdi.

- KALKINMA YOLU PROJESİ

Kalkınma Yolu Projesi, Irak'tan Türkiye'ye uzanan kara ve demir yolu ile bu kapsamda inşa edilecek limanlar ve kentleri barındırıyor.

Irak, projenin ilk ayağı olan Büyük Fav Limanı ile Türkiye üzerinden Asya ve Avrupa arasındaki seyahat süresini kısaltmayı ve bir transit merkezi olmayı amaçlıyor.

Orta Doğu'nun en büyük limanı olması hedeflenen ve 2025'te tamamlanması planlanan Büyük Fav Limanı'nı Türkiye sınırına bağlayacak 1200 kilometre uzunluğundaki demir yolu ve otoyolların 17 milyar dolara mal olması bekleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da 30 Ekim'de Bağdat'ı ziyaret ederek Iraklı mevkidaşı Rezzak Muheybis es-Sadavi ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile Kalkınma Yolu Projesi'ni görüşmüştü.

Bakan Uraloğlu, AA'ya yaptığı açıklamada, söz konusu projenin 2028 yılında bitebileceğini söylemişti.

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