Türkiye'nin tarihi doğal gaz keşfi! BOTAŞ resmen duyurdu: Kritik eşik aşıldı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Karadeniz gazının karaya çıktıktan sonra miktar ve kalitesinin belirleneceği Filyos Ana Ölçüm İstasyonu'nun gaz alımına hazır hale getirildiğini duyurdu.

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BOTAŞ'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Batı Karadeniz gazının miktar ve kalitesinin belirlendiği Filyos Ana Ölçüm İstasyonu kabulü yapılarak gaz alımına hazır hale getirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

KRİTİK EŞİKLER AŞILIYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, daha önce yaptığı açıklamada, ölçüm istasyonunun 15 Ekim'de teste hazır hale geleceğini, kasımda da tamamlanmış olacağını belirtmişti.

Dönmez, Karadeniz gazının gelecek yıl mart ayı sonuna kadar sisteme verileceğini açıklamıştı.