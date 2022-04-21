Türkiye'nin tarihi doğal gaz keşfi için dev yatırım

Karadeniz gazı için yapılacak yatırımın boyutu belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Sakarya Gaz Sahası'nda yapılacak doğalgaz için yatırım teşviki verilmesi kararlaştırıldı. Proje bazlı devlet yardımı kapsamına alınan Karadeniz gazı için 11 yıl boyunca 145.1 milyar TL yatırım yapılacak. Yatırımın 1018 kişilik ilave istihdam sağlaması planlanıyor. Teşvik kapsamında gümrük muafiyeti, KDV iadesi ile yüzde 100 vergi indirimi sağlanacak.

İLK FAZ BAŞLADI

Karadeniz doğalgazının 2023'te sisteme dahil edilmesi için çalışmalarını sürdüren BOTAŞ, Sakarya Gaz Sahası'nda keşfedilen gazın abonelere ulaşmasını sağlayacak boru hattının ilk fazınının yatırımına başlamıştı. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda toplam 7 kilometrelik bölüm tamamlandı. İlk faz kasımda bitecek. Çalışmaların ardından 540 milyar metreküplük doğalgaz, Filyos Limanı'ndan karaya çıkarılacak ve ulusal doğalgaz iletim şebekesine bağlantısı gerçekleştirilecek.

170 KİLOMETRE HAT

Yaklaşık 170 kilometre uzunluğunda olacak denizin altındaki boru hattı ise, haziran ortasında sığ denizden derine uzanacak şekilde serilmeye başlanacak. Boru hattı döşeme işleminin yaklaşık 5 ay sürmesi öngörülüyor. Sığ deniz bölümündeki boru serme işlemini İtalyan şirket Saipem'e ait Castoro 10 isimli gemi yapacak. Bu kısımda boru hattı belli bir mesafeye kadar deniz tabanına gömülecek.

ÜRETİM KADEMELİ OLARAK ARTACAK

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Sakarya Gaz Sahası'nda deniz altına kurulacak üretim sistemine ilk olarak 6 ila 10 kuyu bağlanacak ve bu kuyulardan günlük 10 milyon metreküp gaz üretilerek 2023'te Türkiye'nin doğalgaz şebekesine verilecek. Bu miktar yıllık bazda 3,5-4 milyar metreküpe denk gelirken, üretim dünyadaki bu tür sahalarda da olduğu gibi kademeli olarak artacak. Karadeniz'de en yüksek üretim seviyesine 2027-2028'de ulaşılması beklenirken, bu dönemde günlük 40 milyon metreküp, yıllık bazda ise yaklaşık 15 milyar metreküp gaz üretilmiş olacak.

540 MİLYAR METREKÜPLÜK REZERV

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 21 Ağustos 2020'de Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'ndaki Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğalgaz keşfettiğini açıklamıştı. Söz konusu keşif, Türkiye'nin tarihindeki en büyük gaz keşfi olarak kayıtlara geçmişti. Erdoğan, 17 Ekim 2020'de Tuna-1 kuyusunda saptanan 85 milyar metreküp artışla toplam rezerv miktarının 405 milyar metreküpe ulaştığını açıklamıştı. Karadeniz'deki gaz rezervi Amasra-1 kuyusundaki 135 milyar metreküplük keşfin ardından ise toplamda 540 milyar metreküpe ulaştı.