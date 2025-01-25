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Ekonomi

Türkiye'nin tarihi keşfinden heyecanlandıran gelişme: Tam 75 bin varil petrol

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol rezervini keşfinin olduğu Gabar'daki günlük petrol üretiminin 75 bin varile ulaştığını bildirdi.

AA25 Ocak 2025 Cumartesi 22:17 - Güncelleme:
Türkiye'nin tarihi keşfinden heyecanlandıran gelişme: Tam 75 bin varil petrol
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Bayraktar, sosyal medya platformu X'te yaptığı videolu paylaşımında, Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfinin Gabar'dan geldiğini söyledi.

Bakan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Yüzlerce, binlerce şehit verdiğimiz terörle mücadelede, o bölgede Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol rezervini keşfettik ve hamdolsun yine çok kısa bir süre içerisinde bugün yaklaşık 75 bin varil günde petrol üreten bir bölge haline geldi. Biz petrolde, doğal gazda kendi petrolümüzü, doğal gazımızı ürettikçe bundan rahatsız olanlar var. Biz bunları memleketimizin ekonomisi büyüsün, artsın, refahı yükselsin, vatandaşlarımıza daha iyi imkanlarla bu hizmetleri sunalım diye yapıyoruz."

Üretim çalışmalarına yönelik bazı haksız eleştiriler yöneltildiğini belirten Bayraktar, "Dolayısıyla biz şunu söylüyoruz, aziz şehitlerimizin hatırasına, onlara hürmeten, bu faaliyetlerimizi kim rahatsız oluyorsa olsun yapmaya, onları rahatsız etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar
  • Bakan Bayraktar
  • petrol üretimi

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