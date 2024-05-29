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Ekonomi

Türkiye'nin tarihi projesinde kritik eşik: Komşu ülke harekete geçti

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Irak'ı Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacak Kalkınma Yolu Projesi'nin uygulanması konusunda Türkiye ile sürekli iletişimde kalınmasının önemine vurgu yaptı. Öte yandan Sudani'nin, 'İlgili bakanlıkların (Türkiye ile imzalanan) mutabakat zaptlarının uygulanmasını hızlandırmak amacıyla kendisinin denetiminde çalışma planı hazırlaması talimatı' verdiği kaydedildi.

AA29 Mayıs 2024 Çarşamba 19:48 - Güncelleme:
Türkiye'nin tarihi projesinde kritik eşik: Komşu ülke harekete geçti
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Irak resmi haber ajansı INA'da yer alan habere göre, Irak Başbakanı Sudani'nin başkanlık ettiği toplantıda iki ülke arasında imzalanan anlaşmalar ele alındı.

Sudani'nin, "İlgili bakanlıkların (Türkiye ile imzalanan) mutabakat zaptlarının uygulanmasını hızlandırmak amacıyla kendisinin denetiminde çalışma planı hazırlaması talimatı" verdiği kaydedildi.

Türkiye ve Irak arasında ortaklaşa gerçekleştirilecek su projelerinin hazırlanmasının önemine değinen Sudani'nin, iki ülke arasında su alanında işbirliğine yönelik çerçeve anlaşmasının uygulanması için özel yüksek komisyonun hızla oluşturulması talimatını verdiği belirtildi.

Sudani'nin ayrıca, Kalkınma Yolu Projesi'nin hayata geçirilmesi için Türkiye ile sürekli iletişimde kalınmasının önemine vurgu yaptığı belirtildi.

TÜRKİYE İLE IRAK ARASINDA 24 ANLAŞMA İMZALANMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Nisan'daki Bağdat ziyaretinde, Irak Başbakanı Sudani ile "Irak Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Su Alanında İşbirliği Çerçeve Anlaşması" ve "Stratejik Çerçeveye İlişkin Mutabakat Zaptı"na imza atarken, 2 ülke arasında farklı alanlarda ayrıca 24 işbirliği anlaşması imzalanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Irak Başbakanı Sudani himayesinde Irak, Türkiye, Katar ve BAE arasında, Kalkınma Yolu Projesi'nde işbirliğine ilişkin 4'lü mutabakat zaptı da imzalanmıştı.

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