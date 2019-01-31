TÜİK: İhracat, yüzde 7, turizm geliri ise yüzde 12,3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılına ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, turizm geliri, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 12,3 artarak 29 milyar 512 milyon 926 bin dolara çıktı. Söz konusu gelirin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 81,8'i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 18,2'si ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Geçen yılki gelirin 22 milyar 546 milyon 616 bin dolarını kişisel harcamalar, 6 milyar 966 milyon 311 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Bu dönemde kişi başına ortalama harcama 647 dolar, yabancıların ortalama harcaması 617 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 801 dolar oldu.

Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı, 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 18,1 artarak 45 milyon 628 bin 673 kişiye ulaştı. Bunların yüzde 85,4'ünü (38 milyon 951 bin 902 kişi) yabancılar, yüzde 14,6'sını (6 milyon 676 bin 771 kişi) ise yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

- TURİZM GİDERİ YÜZDE 4,7 AZALDI

Geçen yıl turizm gideri, bir önceki yıla göre yüzde 4,7 azalarak 4 milyar 896 milyon 310 bin dolara geriledi. Bunun 3 milyar 936 milyon 986 bin dolarını kişisel, 959 milyon 324 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Söz konusu yılda yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 5,7 azalarak 8 milyon 383 bin 432 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 584 dolar olarak gerçekleşti.

Turizm geliri, 2018 yılının son çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,1 artarak 6 milyar 540 milyon 434 bin dolar oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 82,6'sı yabancı ziyaretçilerden, yüzde 17,4'ü ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize eden ziyaretçilerin, bu çeyrekte yaptığı harcamaların 5 milyar 151 milyon 469 bin dolarını kişisel harcamalar, 1 milyar 388 milyon 965 bin bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Bu çeyrekte yabancıların ortalama harcaması 649 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 828 dolar oldu.

Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 17 artarak 9 milyon 651 bin 740 kişi olarak belirlendi. Bunların yüzde 85,8'ini (8 milyon 283 bin 235 kişi) yabancılar, yüzde 14,2'sini (1 milyon 368 bin 505 kişi ) ise yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 28,2 azalarak 957 milyon 647 bin dolar oldu. Bunun 820 milyon 747 bin dolarını kişisel, 136 milyon 901 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Söz konusu çeyrekte, yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı da bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 15 azalarak 1 milyon 853 bin 45 kişi olarak kayıtlara geçti. Bunların kişi başı ortalama harcaması 517 dolar olarak gerçekleşti.