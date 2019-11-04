'Türkiye’nin üzerine gitmek çok yanlış'

Yaşayan en etkili 3 ekonomistten biri olarak kabul edilen, dünyaca ünlü Kolombiya Üniversitesi Dünya Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Jeffrey Sachs, ABD’nin Türkiye’ya karşı aldığı cezai tedbirlerin doğru olmadığını söyledi. Sachs, TRT World’e yaptığı açıklamada, ABD’nin Suriye’den çekilme kararı, ülkenin kuzeyinde ‘Güvenli Bölge’ oluşturulması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Sıfır Atık Projesi’nin de aralarında bulunduğu birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

YAPICI OLMASI GEREK

ABD’nin Türkiye’ye karşı yapıcı bir yol bulunması gerektiğini belirten Sachs, “Türkiye’nin üzerine gitmek tamamen bir yanlış anlamadır. ABD’nin bu yaklaşımının Türkiye’nin her bir ihracat pazarına zarar verdiğini görüyorum” ifadesini kullandı.

‘BU NASIL MÜTEFFİKLİK’

Sachs, Türkiye için önemli bir pazar olan Irak’ta başlayan savaşın yalnızca yıkıma yol açmadığını vurgulayarak, aynı zamanda Türkiye’ye büyük bir mülteci grubunun gelmesiyle sonuçlandığını hatırlattı. Jeffrey Sachs, Türkiye’nin başka bir pazarı olan Suriye’ye yönelik operasyonun da milyonlarca mültecinin oluşmasına yol açtığını söyledi. İran’ın da Türkiye için büyük bir ticaret ortağı olduğuna dikkati çeken Sachs, “ABD İran’a bütün dünyanın karşı çıktığı yıkıcı yaptırımlar uyguluyor. Her bir ülke buna karşı çıkıyor ama ABD, ‘Biz kendi başımıza yaptırım uygulayacağız ve herkes buna uymak zorunda’ diyor. Sonra ABD gelip Çin ile ticaret savaşları demeye başladı. Çin de Türkiye için başka bir pazar. Ekonomist olarak şunu söylüyorum, ‘Müttefikinize daha ne kadar baskı yapabilirsiniz?” değerlendirmesinde bulundu.

BARIŞ ARTIK GELMELİ

Prof. Dr. Jeffrey Sachs, Suriye’deki savaşın yıkıcı sonuçları olduğunu, bu ülkenin yeniden yapılanmaya ihtiyaç duyduğunu ve mültecilerin güvenli bir ortamda evlerine dönmeyi istediklerini söyledi. ABD, Suudi Arabistan veya başkalarının desteklediği ücretli askerlerin hiçbirinin bölgede bulunmaması gerektiğini ifade eden Sachs, “Herkes Suriye’yi bir amaç olarak kullanıyor. Suriye’de şiddet devam ederse hiçbir şey işe yaramayacaktır” dedi.