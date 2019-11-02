Türkiye’nin verisi 2 milyar yatırımla içeride kalacak
Turkcell, 12 bin metrekare beyaz alana sahip, Türkiye’nin en büyük veri merkezini Ankara Temelli’de açarak Avrupa’nın en büyükleri arasına girdi. Gelecek yıl Çorlu’da açılacak yeni merkez de devreye girdiğinde Turkcell’in bu alanda yaptığı yatırım 2 milyarı aşacak.
Turkcell, 12 bin metrekare beyaz alana sahip, Türkiye’nin en büyük veri merkezini Ankara Temelli’de açtı. Veri merkezi, ihtiyaç duyduğu enerjinin bir kısmını portatif solar sahalar ile kendi üretiyor. Gelecek yıl Çorlu’daki veri merkezinin devreye girmesiyle birlikte Turkcell’in veri merkezlerine yaptığı toplam yatırım 2 milyar TL’yi aşacak.
Açılışta konuşan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Turkcell olarak şu anda Ankara Temelli’deki veri merkezimizin açılışıyla, Türkiye’nin en büyük veri işletmecisi unvanımızı pekiştiriyoruz. Gelecek yıl Çorlu’daki veri merkezimizi tamamlayınca bu alanda yaptığımız yatırım 2 milyar lirayı aşmış olacak. Bütün çalışmamız, ‘Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalı’ vizyonumuzu hayata geçirmek üzerine. Türkiye’de üretilen veri hâlihazırda büyük oranda ülkemizde depolanmıyor. Biz Türkiye’nin verisini Türkiye’de tutmaya talibiz. Verimizin önemini biliyor ve bunu korumak için gece gündüz çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
GÜNEŞ ENERJİSİ DE VAR
Turkcell’in çevreye karşı sorumluluğunu ve etki alanlarını tüm iş süreçleri içinde değerlendirip operasyonlarını bu önceliklere göre yönettiğini kaydeden Murat Erkan, “Sürdürülebilirliği odağımıza aldığımız iş modelimizle Türkiye’de bir ilki daha gerçekleştirerek portatif solar saha kullanımımızı yaygınlaştırmaya başladık. Nüfusu belirli dönemlerde yoğunlaşan ve enerji kaynağı bulunmayan bölgelerde kaliteli iletişim hizmeti sağlayan portatif solar saha çevre dostu özelliğiyle öne çıkıyor. Yenilenebilir enerji teknolojilerine yaptığımız yatırımlar sayesinde yıllık yaklaşık 480 MWh elektriği alternatif enerji kaynaklarıyla üretir hale geldik. Bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz Ankara veri merkezimiz, ayrıca otopark üzerine yerleştirdiğimiz solar panellerden güneş enerjisiyle kendi elektriğini kendi üreten Türkiye’deki ilk veri merkezi olma unvanına da sahip oldu. Çevre dostu olarak inşa ettiğimiz merkezimizde, yağmur sularını dönüştürerek bina içinde ve yeşil alan sulamasında kullanıyoruz” dedi.
ÜÇ AYDA YARIM MİLYON ABONE KAZANDI
Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan açılış öncesinde şirketin üçüncü çeyrek sonuçlarına dair verileri de basın mensuplarıyla paylaştı. Yılın üçüncü çeyreğinde Turkcell’in grup bazında gelirleri 6.6 milyar TL olurken, şirket net kârı geçen yıla göre üç katın üzerine çıkarak 801 milyon TL7ye ulaştı. Bu sonuçlarla ilk dokuz ayda Turkcell Grubu yüzde 17.8 büyüme ile 18,5 milyar TL ciroya ve yüzde 17.2 artışla 7.7 milyar TL FAVÖK’e ulaştı. Şirketin net kârı ise ilk 9 ayda 2 milyar 491 milyon TL oldu. En dikkat çeken başarı ise müşteri sayısında oldu. Turkcell rekor artışla üç ayda 526 bin yeni mobil müşteri kazandı. Turkcell’in üçüncü çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını Türkiye’nin en büyük veri merkezinde açıklamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Genel Müdür Murat Erkan, “Müşteri odaklı stratejimizin ilk sonuçlarını almaya başladık, bir çeyrekte yarım milyonu aşkın müşteri kazandık. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi tekliflerimizle bu çeyrekte rekor faturalı müşteri kazanımı gerçekleştirdik; müşteri bazımıza net 526 bin mobil müşteri ekledik. Türkiye’deki toplam abone sayımız 37.3 milyona ulaştı. Bununla birlikte sabit genişbant müşteri sayımız 29 bin yeni fiber müşteri artışıyla toplamda 2.2 milyon oldu. Fiber internet hizmetiyle birlikte TV+ kullanan müşterilerimizin sabit bireysel fiber abone bazımıza oranı ise yüzde 52.2’ye ulaştı” diye konuştu.
SAYILARLA TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK VERİ MERKEZİ
30 MVA kurulu güç
44.150 metrekare kapalı alan
4750 kabinet
62.000 metre fiber
1.179 kamera
40.000 sensör
5.550 kamyon hafriyat
8.000 ton demir
61.500 metreküp beton
YERLİ VE MİLLİ ÜRÜNLERLE DESTEKLENDİ
44 bin 150 metrekare kapalı ve 12 bin metrekarelik beyaz alanıyla Türkiye’nin en büyüğü olan Ankara Temelli Veri Merkezi, yeşil bina ve çevreye uyumlu olduğunu belgeleyen ‘Leed Gold’ sertifikasıyla da onaylandı. Ankara şehir merkezine 40, Esenboğa Havalimanı’na 90 kilometre uzaklıktaki veri merkezinin birçok noktasında yerli ve milli ürünler kullanıldı. Bu doğrultuda yerli üreticilerin geliştirdiği iklimlendirme sistemleri, kabinetler ve güç kaynakları tesiste hizmet veriyor. Bina girişini ise Türkiye’nin en büyük nehri Kızılırmak üzerine inşa edilen Hirfanlı Barajı’nın özel tasarım bir rölyefi süslüyor.
KAMUYA DA HİZMET VAR
Turkcell’in Ankara’da faaliyete geçirdiği Türkiye’nin en büyük veri merkezi kamu kurum ve kuruluşlarına da hizmet verecek. Bu doğrultuda Turkcell Dijital İş Servisleri şirketinin sunduğu kamu bulutu çözümleriyle kamu kurumlarının da yanında olacak. Turkcell’in inşa ettiği bu veri merkezi Türkiye’deki şirketler ve kamu kuruluşlarının yanı sıra uluslararası şirketlere de verilerini Türkiye’ de saklama konusunda hizmetler sunacak.
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