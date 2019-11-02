Türkiye’nin verisi 2 milyar yatırımla içeride kalacak

Turkcell, 12 bin metrekare beyaz alana sahip, Türkiye’nin en büyük veri merkezini Ankara Temelli’de açtı. Veri merkezi, ihtiyaç duyduğu enerjinin bir kısmını portatif solar sahalar ile kendi üretiyor. Gelecek yıl Çorlu’daki veri merkezinin devreye girmesiyle birlikte Turkcell’in veri merkezlerine yaptığı toplam yatırım 2 milyar TL’yi aşacak.

Açılışta konuşan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Turkcell olarak şu anda Ankara Temelli’deki veri merkezimizin açılışıyla, Türkiye’nin en büyük veri işletmecisi unvanımızı pekiştiriyoruz. Gelecek yıl Çorlu’daki veri merkezimizi tamamlayınca bu alanda yaptığımız yatırım 2 milyar lirayı aşmış olacak. Bütün çalışmamız, ‘Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalı’ vizyonumuzu hayata geçirmek üzerine. Türkiye’de üretilen veri hâlihazırda büyük oranda ülkemizde depolanmıyor. Biz Türkiye’nin verisini Türkiye’de tutmaya talibiz. Verimizin önemini biliyor ve bunu korumak için gece gündüz çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

GÜNEŞ ENERJİSİ DE VAR

Turkcell’in çevreye karşı sorumluluğunu ve etki alanlarını tüm iş süreçleri içinde değerlendirip operasyonlarını bu önceliklere göre yönettiğini kaydeden Murat Erkan, “Sürdürülebilirliği odağımıza aldığımız iş modelimizle Türkiye’de bir ilki daha gerçekleştirerek portatif solar saha kullanımımızı yaygınlaştırmaya başladık. Nüfusu belirli dönemlerde yoğunlaşan ve enerji kaynağı bulunmayan bölgelerde kaliteli iletişim hizmeti sağlayan portatif solar saha çevre dostu özelliğiyle öne çıkıyor. Yenilenebilir enerji teknolojilerine yaptığımız yatırımlar sayesinde yıllık yaklaşık 480 MWh elektriği alternatif enerji kaynaklarıyla üretir hale geldik. Bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz Ankara veri merkezimiz, ayrıca otopark üzerine yerleştirdiğimiz solar panellerden güneş enerjisiyle kendi elektriğini kendi üreten Türkiye’deki ilk veri merkezi olma unvanına da sahip oldu. Çevre dostu olarak inşa ettiğimiz merkezimizde, yağmur sularını dönüştürerek bina içinde ve yeşil alan sulamasında kullanıyoruz” dedi.