Türkiye-Çin diplomatik ilişkilerinin 55. yıl dönümü kapsamında Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde Erzurum-Harbin Kar ve Buz Kardeş Şehirler Fotoğraf Sergisi'nin açılışı dolayısıyla düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.



Törende daha sonra Erzurum ve Harbin şehirlerinin tanıtım videoları izletildi.

Büyükelçi Ciang, burada yaptığı konuşmada, tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Erzurum'un açık hava müzesi olarak anıldığını söyledi.



Erzurum'un kış sporlarındaki faktörüne dikkati çeken Ciang, Harbin'in ise Çin'in önemli tarih ve kültür şehirlerinden biri olduğunu, doğu ile batının kaynaştığı, kar ve buzun kentin en belirgin kültürel simgesi olduğunu anlattı.

Harbin ile Erzurum'un 2010'da "kardeş şehir" olduğunu hatırlatan Ciang, şöyle devam etti:



"Kar ve buz teması etrafında sürekli diyalog ve işbirliği geliştirerek Çin-Türkiye ilişkilerine katkıda bulunulmuştur. 6 Ocak tarihinde Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sayın Zafer Aynalı başkanlığındaki heyet Harbin'i ziyaret etmiş ve 'Dünya Belediye Başkanları Diyaloğu' etkinliğine katılmıştır. İki şehir, buz ve kar ekonomisinin sürdürülebilir gelişimi ile kentsel kamu yönetiminde yenilikçi uygulamalar başta olmak üzere çeşitli konularda kapsamlı görüş alışverişinde bulunmuş, kardeş şehir ilişkilerinin daha da derinleştirilmesi ve somutlaştırılması yönünde önemli ilerleme kaydetmiştir."

"KARŞILIKLI FAYDAYA DAYALI İŞBİRLİĞİNDE YENİ BİR SAYFA AÇACAĞIZ"

Ciang, Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik vize muafiyetinin yürürlüğe girmesine ilişkin, şunları kaydetti:

"Kısa süre önce Türkiye'nin Çin vatandaşlarına yönelik vize muafiyeti kararı alması, iki ülke halkları arasındaki dostluğu daha da güçlendirecek ve Erzurum'a gelen Çinli turist sayısını artıracaktır. 2026 yılı, Çin'in 'On Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın başlangıç yılıdır. Bu dönemde yüksek kaliteli kalkınmayı kararlılıkla teşvik edecek, yüksek düzeyde dışa açılmayı genişletecek ve Türkiye dahil olmak üzere dünyanın tüm ülkeleriyle kalkınma fırsatlarını paylaşarak ortak gelişimi hedefleyecek, karşılıklı faydaya dayalı işbirliğinde yeni bir sayfa açacağız.



Bu yıl aynı zamanda Çin ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 55. yıl dönümüne denk gelmektedir. Son yıllarda Çin Devlet Başkanı Sayın Şi Cinping ile Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın stratejik liderliği altında Çin-Türkiye ilişkileri olumlu bir gelişim ivmesini korumuş, çeşitli alanlardaki işbirliği istikrarlı biçimde ilerlemiş ve somut, verimli sonuçlar elde edilmiştir."

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı ise Çin ile Türkiye arasında kurulan diplomatik ilişkilerin 55. yılının idrak edildiğini, aynı zamanda "Buz ve Kar Şehri" Harbin ile "Dadaşlar diyarı" Erzurum arasında 2010'da tesis edilen "kardeş şehir" ilişkisinin 15. yılına girdiğini söyledi.

Aynalı, "Bizler Erzurum'da, 'Buz ve Kar Şehri' kimliğini yalnızca bir slogan olarak değil, stratejik bir kalkınma modeli olarak ele almaktayız. Palandöken başta olmak üzere kış turizminde yakaladığımız ivme, uluslararası organizasyonlarla taçlanmıştır. Harbin'in dünya çapında bilinen buz ve kar festivalleri, bizler için ilham kaynağıdır. Bu alanda yapılacak ortak çalışmaların, her iki şehre de ciddi katkılar sağlayacağına inanıyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Erzurum Büyükşehir Belediyesi Bar Ekibi ile Çinli bir dansçının "Dunhuang'dan bir rüya: Huxuan Dansı" gösterimi ile yöresel danslar heyetler tarafından dikkatle izlendi.

Heyetler, daha sonra Erzurum ve Harbin şehirlerinden çekilmiş fotoğraflardan oluşan sergiyi gezdi.



Program, Çin'in Ankara Büyükelçisi Ciang'a Erzurum'un gastronomisinde önemli yere sahip yiyeceklerin sunumuyla sona erdi.