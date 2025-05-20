Türkiye'nin yeni keşfi heyecanlandırdı: İskandinav ülkeleri için fırsat olabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de doğal gaz arama çalışmaları sonucunda 75 milyar metreküplük gazın keşfedildiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, keşif Türkiye'nin ileri teknoloji sondaj gemilerinden Abdülhamid Han tarafından Göktepe-3 kuyusunda yaklaşık 3 bin 500 metre derinlikte yapıldı.

Keşfin yapıldığı Göktepe-3 kuyusu, Sakarya Gaz Sahası'nın 69 kilometre batısında, karaya ise 165 kilometre uzaklıkta yer alan Göktepe Sahası'nda bulunuyor.

27 Mart'ta başlayan ve yaklaşık 50 gün süren sondaj, log ve test operasyonları sonucunda 16 Mayıs'ta müjdeli haber verildi.

Ekonomik değeri 30 milyar dolar olarak açıklanan keşfin tüm konutların ihtiyacını 3,5 yıl boyunca karşılayacağı hesaplanıyor.

TÜRKİYE'NİN KEŞFİ DÜNYA BASININDA

Dünya basını Türkiye'nin enerji bağımsızlığında attığı adımı yakından takip ediyor.

Daily Mare, Karadeniz'deki keşfin Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltma stratejisinde bir dönüm noktası olduğunu yazdı.

Türkiye'nin büyük bir gaz keşfine imza attığı ifade edilen analizde enerjideki hedeflerin artırıldığına dikkat çekildi.

Ankara'nın, yalnızca kendi sahalarından gaz tedarik ederek değil, aynı zamanda Orta Asya ve Orta Doğu'dan Avrupa'ya hidrokarbonların geçişini kolaylaştırarak ülkeyi bölgesel bir enerji merkezine dönüştürmeyi amaçladığı ifade edildi.

Yurt içinden temin edilen gaz, enerji ithalatına olan bağımlılığı azaltmak ve Türkiye'nin diplomatik ve ekonomik müzakerelerdeki elini güçlendirmek için önemli bir araç olarak görüldüğü belirtildi.

Öte yandan Türkiye'nin gaz projelerinin genişlemesi, açık deniz gemilerine, deniz altı mühendisliğine, sismik araştırma yeteneklerine ve yetenekli denizcilik personeline olan talebin arttığına özellikle dikkat çekildi. Söz konusu bu taleplerin de özellikle Polonyalı ve İskandinav deniz şirketleri için yeni fırsatlar doğurabileceği belirtildi.