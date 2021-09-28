Türkiye'nin ''yerlilik oranı artırılmış ilk rüzgar türbini'' 2023'te üretime başlayacak

AA 28 Eylül 2021 Salı 11:08 - Güncelleme: 28 Eylül 2021 Salı 11:09

Türkiye Elektrik Sanayi Birliği (TESAB) ve Büyük Elektrik Sistemleri Uluslararası Konseyi (CIGRE) Türkiye Ulusal Komitesi Başkanlığı görevini de yürüten Alagöz, AA muhabirine, Türkiye'nin rüzgar haritasının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca çıkarıldığını ve rüzgar potansiyelinin ciddi şekilde değerlendirildiğini söyledi.

Türkiye'nin güneş enerjisi potansiyelini de değerlendirdiğini anlatan Alagöz, şöyle devam etti:

"Bu çalışmaları transfer edilen teknolojik ürünlerle değil, ülkemizde üretilen ekipmanlarla üretmek için gayret ediyoruz. Elektrik üretiminde rüzgar türbinleri yüzde 10 gibi ciddi bir pay aldılar. Hak ettikleri yerdeler, sektörü de bu anlamda tebrik ediyorum. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak biz de yerli üretimin önünü açmak için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile iş birliği yaparak yerli rüzgar türbini üretmeyle ilgili çalışmaları yürütüyoruz. Güneş konusunda ise Türkiye 8 bin megavatlara ulaştı. Bu da kapasitemizin altında ancak kapasitemizi tam kullanma yönünde hızla ilerliyoruz. Güneş sektöründe de rüzgar sektöründe de yabancı ekipmanlarla büyüyen bir sektör yerine milli üretilmiş, teknolojik ürünler kullanan bir sektör istiyoruz. Bizim bütün gayretimiz, milli enerji politikamızın da çerçevesi bunun etrafında kuruldu. Dolayısıyla bu çalışmaların ana özeti budur: Yerli üretim, yerli mühendislik, yerli teknik adamlık ve yerli liderlik."

- "ASELSAN, EÜAŞ adına türbin üretecek"

İzzet Alagöz, yüzde 100'e yakın yerlilik oranına sahip rüzgar türbini üretim çalışmalarına da değindi.

Yerli türbin tasarımıyla ilgili çalışmaların uzun süredir devam ettiğini aktaran Alagöz, "Türkiye türbinin tamamını üretmiyor ama ekipman bazında parça parça belli bir yerlilik oranına ulaşmıştı. Biz bu yerlilik oranını artırarak türbin üretme noktasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile onlar da ASELSAN ile iş birliği yaptılar. ASELSAN, EÜAŞ adına türbin üretecek. Türbin üretim ekipmanlarının tek tek tasarlanarak, ülkemizde geliştirilerek üretilmesi için bu çalışmayı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Alagöz, kamu olarak yerli türbin üretimine önderlik yaptıklarını dile getirdi.

Ar-Ge, üretim ve tasarımla ilgili kamunun liderliğini yerine getirdiklerini bildiren Alagöz, "Peki ne zaman göreceğiz? Ar-Ge çalışma süreleri her ne kadar önceden konulsa da içinde daha gelişmeye dönük alanları gördüğümüzde süreler esnek şekilde değişebilir. Bizim şu anda planladığımız, 2023 yılında ilk (rüzgar) türbini sahada görmek üzerinedir. Yüzde 100 yerli dersem yanlış olur, yerlilik oranı artırılmış ilk türbinimiz 2023 yılında Türkiye semalarında elektrik üretmeye başlayacak." diye konuştu.