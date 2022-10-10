Türkiye'nin ''Yetenek Kapısı''nda 118 ülkeden 1 milyon 200 bin öğrenci kayıtlı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, AA muhabirine, yeni hükümet sistemine geçilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2018'deki akademik yıl açılış töreninde, "Üniversite Kariyer Merkezleri" kurulması konusunda talimat verdiğini anımsattı.

Öğrencilere mesleki uzmanlık alanlarıyla ilgili beceri veya yetkinliklerin kazandırılmaya çalışıldığını söyleyen Atay, şöyle konuştu:

"Endüstriyel bağlamda gelişmiş ülkelerde bunu yapan birimler var. Bunlar çok uzun süredir çalışıyorlar. Cumhurbaşkanımız bunun çok farkında olarak böyle bir talimat verdiler. Bugün Türkiye'de tüm üniversitelerimizde kariyer merkezlerinin kurulmasına aracılık ettik. Üniversitede okuyan öğrenci sayısının yüzler, binlerle tanımlandığı dönemde yüz yüze etkinlikler yapmak bir yol iken, günümüzde milyonlarca öğrencinin yükseköğretimden yararlandığı düşünülünce Türkiye'de bunu geleneksel usullerle yapma imkanı çok azaldı. Üniversitelerde kariyer hizmetlerinin etkin şekilde yürütülebileceği, şeffaf, herkesin ulaşabileceği araçlara ihtiyaç vardı. Devlet olarak böyle bir aracı bütün üniversitelerin imkanına ücretsiz olarak sunduk. Buna 'Yetenek Kapısı' diyoruz."

- "DÜNYA ÖLÇEĞİNDE BİR SİSTEM"

Salim Atay, Yetenek Kapısı aracılığıyla üniversitelerin kendi öğrencilerine ve firmalara, firmaların da uygulamada yer alan üniversite öğrencilerine ulaşabildiğini anlattı.

Sistem ile öğrenciler ve firmaların yüz yüze ve online görüşmeler yapabildiğini aktaran Atay, "Son derece sofistike, bir yanında üniversite yönetiminin, bir yanında öğrencilerin bir yanında firmaların bir yanında kariyer danışmanlarının olduğu dünya ölçeğinde bir sistem. Dört yılda geldiğimiz noktada 100'ü aşkın ülkeden 2 bin 200'ün üzerinde üniversiteden öğrenci, bizim Yetenek Kapısı platformunu kullanıyor. Yetenek Kapısı, dünyada bu alanda çalışan en büyük üç yazılımdan biri haline gelmiştir." diye konuştu.

Atay, uygulamanın, 118 ülkedeki, 2 bin 219 üniversiteden eğitim alan yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrenci tarafından kullanıldığını bildirdi.

Üniversitelerdeki kariyer merkezlerinin öğrenciler için ne yapması gerektiği konusunda bir el kitabı hazırladıklarını, kitapta kariyer merkezinin işlevsellik kazanabilmesi için gereken detayların yer aldığını dile getiren Atay, "Kariyer Planlama Dersi" ile de hem kariyer merkezleri hem de gençleri desteklediklerini vurguladı.

- KARİYER PLANLAMA DERSİ BİRİNCİ SINIFTA BAŞLIYOR

Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin daha ilk sınıfta kariyer planlamasına başlamasını istediklerini vurgulayan Atay, kariyer farkındalığını geliştirmek için bu dersin birinci sınıfların müfredatında yer aldığını aktardı.

Atay, öğrencinin yükseköğretimdeki 2 veya 4 yılını nasıl geçirirse ona göre bir geleceği ve mesleği olacağına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, şunları kaydetti:

"Kariyer Planlama Derslerine büyük katılım oldu. 185'in üzerinde üniversitede bu dersler veriliyor. Bazı üniversitelerimizde bu dersi yetkin olarak verecek öğretim üyesi olmayabilirdi. Bunu da düşünerek Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'ne ait YTNK TV dijital televizyonu üzerinden 14 haftalık kariyer planlama dersini sisteme yükledik. Öğrenci hocasından ders alırken aynı zamanda YTNK TV üzerinden de takip edebiliyor. Sadece dijital dersleri değil. Türkiye'nin en büyük şirketlerinin insan kaynakları direktörleri, işe alım uzmanları orada söyleşiler yapıyor, nelere dikkat ettiklerini anlatıyorlar. Bir gencin kendi geleceğini kurgulayabilmesi ve istediği hedeflere ulaşabilmesi için nelere ihtiyacının olduğu henüz birinci sınıftayken anlatıyorlar. Herkese açık bir platform olan, kariyer planlama derslerinin de yer aldığı YTNK TV'nin ziyaretçi sayısı 2 yılda 17 milyonu geçti."

Atay, öğrencilerin iş hayatı hakkındaki farkındalıklarını, sadece dersler ile değil, her yıl farklı bölgelerde üniversite kariyer merkezleri iş birliğiyle yürüttükleri "Yetenek Her Yerde Bölgesel Kariyer Fuarları" sayesinde de desteklediklerini söyledi.

Bu fuarlarla gençleri, kamu ve özel sektörden binlerce firmayla buluşturduklarını ifade eden Doç. Dr. Salim Atay, gençlerin, firmalar tarafından düzenlenen mülakatlara, atölye ve örnek olay çalışmalarına, toplantılarına katılımlarını sağladıklarını sözlerine ekledi.