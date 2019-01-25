15°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2813
  • 5,9835
  • 218.057
  • 101.609
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Türkiye'nin yıllık bal üretimi 110 bin ton

Dünyanın önde gelen arıcılık ve bal etkinliklerinden olan, bal ve arıcılığa dair üreticilerin, imalatçıların, yetiştiricilerin, tüketicilerin ve sanayicilerin buluştuğu 8. İstanbul Arıcılık ve Arı Ürünleri Festivali başladı - İstanbul Bal Üreticileri Birliği Kurucu Başkanı Yalçın Sezer: - 'Türkiye'nin yıllık bal üretimi 110 bin ton. Çin'den sonra en çok arılı kovan sayısına sahip ülkeyiz, dünyanın en çok bal üreten ikinci ülkesiyiz' - 'Türkiye'de bir kovandan sezonluk alınan ortalama bal miktarı 14-15 kilogram. Bu rakam Avrupa'da ülkelere göre 60-70 kilogram ile 90-100 kilogram arasında değişebiliyor' - 'Yanlış ilaçlama, bilinçsiz arıcılık gibi nedenlerle potansiyelimizin kat kat altındayız. Bilinçli arıcılıkla bu alandaki potansiyelimizi doğru kullanırsak yıllık üretimimizi rahat bir şekilde 250-300 bin tona ulaştırabiliriz. Bu hayal değil'

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Dünyanın önde gelen arıcılık ve bal etkinliklerinden olan, bal ve arıcılığa dair üreticilerin, imalatçıların, yetiştiricilerin, tüketicilerin ve sanayicilerin buluştuğu 8. İstanbul Arıcılık ve Arı Ürünleri Festivali, Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezinde başladı.
 
Etkinlik açılışında açıklamalarda bulunan, festivalin komisyon başkanı da olan Sezer, festivalin alanında Türkiye'de bir ilk olarak hayata geçirildiğini ve 8 yıldır aralıksız düzenlediğini belirterek, etkinlikte bala ve arıcılığa dair her şeyin bulunduğunu söyledi.
 
Sezer, geçen yıl festivali 15 bin kişinin ziyaret ettiğini anımsatarak, Suudi Arabistan, Rusya, Makedonya, Mısır gibi 13 farklı ülkeden katılımcılarla festivalin uluslararası bir boyut kazandığını aktardı.
 
Fuarda bal üretim sürecine dair her şeyin bulunduğunu ve birebir satış gerçekleştirilebildiğini dile getiren Sezer, "Festivale gelen üreticiler, katılımcı üreticilerin ürünlerinin nasıl kullanıldığını öğrenince son dönemde gündemimizde olan arı kayıpları en aza inecektir. Bunun ortadan kalkması demek daha fazla arı ürünü üretmemiz manasına geliyor. Bal ve polenin yanısıra arı zehri, apilarnil, perga, propolis diye adlandırılan ve sağlık açısından çok faydalı olan ürünlerin ortaya çıkması sektörü çok önemli hale getirdi." dedi.
 

Yalvaç Ural: Amacımız yabancılaşmaya ´dur´ demek

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İstanbul-Bursa-İzmir otobanın açılış tarihi belli oldu

İstanbul-Bursa-İzmir otobanın açılış tarihi belli oldu

'Almanya ve Fransa bizimle dalga geçiyor'

'Almanya ve Fransa bizimle dalga geçiyor'

Kart borcu için alınan kredide vade uzatıldı

Kart borcu için alınan kredide vade uzatıldı

Otomobil devleri fabrikalarını kapatıyor

Otomobil devleri fabrikalarını kapatıyor

CHP'de bir istifa daha

CHP'de bir istifa daha

Taksim kışkırtmasının arkasında PKK-FETÖ ittifakı

Taksim kışkırtmasının arkasında PKK-FETÖ ittifakı

PYD, DEAŞ'tan bankalardan çaldığı külçe altınları istedi

PYD, DEAŞ'tan bankalardan çaldığı külçe altınları istedi

Başkan Erdoğan'dan Fazıl Say açıklaması

Başkan Erdoğan'dan Fazıl Say açıklaması
 

POPÜLER HABERLER

Kumluca´daki hortumun tahribatı gün ağarınca ortaya çıktı

Kumluca´daki hortumun tahribatı gün ağarınca ortaya çıktı

Afyon lokumu 50 ülkeye ihraç ediliyor

Afyon lokumu 50 ülkeye ihraç ediliyor

Elon Musk'ın Mars hayali rüzgara kapıldı

Elon Musk'ın Mars hayali rüzgara kapıldı

Boeing'in 'uçan arabası' testi geçti

Boeing'in 'uçan arabası' testi geçti

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA