Türkiye'nin yıllık bal üretimi 110 bin ton

Dünyanın önde gelen arıcılık ve bal etkinliklerinden olan, bal ve arıcılığa dair üreticilerin, imalatçıların, yetiştiricilerin, tüketicilerin ve sanayicilerin buluştuğu 8. İstanbul Arıcılık ve Arı Ürünleri Festivali, Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezinde başladı.

Etkinlik açılışında açıklamalarda bulunan, festivalin komisyon başkanı da olan Sezer, festivalin alanında Türkiye'de bir ilk olarak hayata geçirildiğini ve 8 yıldır aralıksız düzenlediğini belirterek, etkinlikte bala ve arıcılığa dair her şeyin bulunduğunu söyledi.

Sezer, geçen yıl festivali 15 bin kişinin ziyaret ettiğini anımsatarak, Suudi Arabistan, Rusya, Makedonya, Mısır gibi 13 farklı ülkeden katılımcılarla festivalin uluslararası bir boyut kazandığını aktardı.

Fuarda bal üretim sürecine dair her şeyin bulunduğunu ve birebir satış gerçekleştirilebildiğini dile getiren Sezer, "Festivale gelen üreticiler, katılımcı üreticilerin ürünlerinin nasıl kullanıldığını öğrenince son dönemde gündemimizde olan arı kayıpları en aza inecektir. Bunun ortadan kalkması demek daha fazla arı ürünü üretmemiz manasına geliyor. Bal ve polenin yanısıra arı zehri, apilarnil, perga, propolis diye adlandırılan ve sağlık açısından çok faydalı olan ürünlerin ortaya çıkması sektörü çok önemli hale getirdi." dedi.