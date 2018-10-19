Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı: Türkiye'ye bugüne kadar 11 milyar dolar yatırım yaptık

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Suma Chakrabarti, dün hem Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’la görüşmek hem de BRICA İstanbul Zirvesi’ne katılmak üzere Türkiye’ye geldi.

Chakrabarti, “Türkiye’de son aylarda çok fazla ekonomik türbülans yaşandı ancak Türk hükümetinin duruma hakim olduğunu düşünüyorum, bu hakimiyetinden dolayı da hükümetten övgüyle bahsediyorum. Eylül ayında açıklanan yeni ekonomik programı çok beğendim. Bu program, Türkiye devletinin, nelerle baş etmesi gerektiğinin oldukça farkında olduğunu gösteriyor. Ancak burada temel şey bu reformların uygulanması. Çünkü yabancı yatırımcılar uygulamaya bakacaktır” açıklamasını yaptı.

SABIRLI OLMAK GEREK

Ekonomiyi etkileyen bir diğer önemli unsurun da siyaset olduğunu söyleyen Chakrabarti şunları söyledi: “ABD ile Türkiye ilişkilerinin son haftalarda olumlu yönde dengelenmesi Türk Lirası’nı güçlendirecektir. Yabancı yatırımcılar buna da dikkat eder. Ancak ekonominin yeniden güçlenmesi zaman alacaktır bu yüzden insanların sabırlı olması gerekiyor. Türkiye son yıllarda tüketime dayalı çok hızlı büyüdü. Şu anda karşı karşıya kaldığımız durum ise şüphesiz bir yavaşlama. Bu yıl Türkiye’de yüzde 3.9 oranında büyüme olacağını öngörüyoruz, gelecek yıl bu oran daha da düşebilir. Ancak iyi haber şu ki, yeni ekonomik program uygulandığı takdirde, Türkiye’de ekonominin iyileşmesi de daha hızlı olacaktır.”

REFORMLAR ÖNEMLİ

Chakrabarti, yeni ekonomik programda özellikle mali politikaların ve yapısal reformların faydalı olacağını düşündüğünü belirterek, Türkiye’nin çok da uzak olmayan bir gelecekte, yeniden hararetli bir ekonomik başarıya geri döneceğini belirtti. Chakrabarti, “Ben Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik duruma “kriz” demem, “yavaşlama” derim. Bütün ekonomilerin inişleri ve çıkışları olur. Türkiye son zamanlarda iniş döneminden geçiyordu ancak şimdi iyileşmesi için doğru politikalara sahip” dedi.

TÜRKİYE’YE EN ÇOK BİZ YATIRIM YAPTIK

Chakrabarti “Türkiye’ye en fazla miktarda yatırım yapan uluslararası banka EBRD. Bugüne kadar 11 milyar dolar yatırım yaptık, büyümenin yavaşladığı 2018’de bile şu anda dek Türkiye’de yaklaşık 30 projeye 800 milyon Euro’luk yatırımımız var. Yatırımlarımızın yaklaşık yüzde 97’sini özel sektöre yapıyoruz. Önümüzdeki yıllarda daha çok yenilenebilir enerji projelerine, firma seviyesinde yenilikçi projelere ve kadın girişimcilere destek vermeyi istiyoruz” diye konuştu.

YABANCI YATIRIMCILAR İÇİN ÇEKİCİ ÜLKESİNİZ

“Ben Türkiye’yi yabancı yatırımcılar için çekici bir ülke olarak tanımlarım, yurtdışında da Türkiye’yi öyle anlatıyorum” diye konuşan Suma Chakrabarti, “Örneğin Hint firması Mahindra’nın Türkiye’ye EBRD ile birlikte gelmiş olmasından dolayı çok gurur duyuyorum. Türkiye’nin son dönemde ABD ve AB’yle siyasi gerginlikleri azaltması, yabancı yatırımcı açısından çok olumlu. Özellikle de AB ile ilişkilerin ilerlemesi çok önemli çünkü AB ülkeleri, Türkiye’nin en büyük ticaret ortakları. AB aynı zamanda da Türkiye için önemli bir yabancı yatırım kaynağı. Mali politikaların tüketimden ziyade bütçe açığının kontrol altına alınması üzerine kurulu olması da çok önemli”dedi.

(Hürriyet)