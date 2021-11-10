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Ekonomi

Türkiye'ye 1,7 milyar dolar yatırım! ''Her iki ülkenin yararına olacak''

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cezayirli mevkidaşı ile görüştü. Cezayir milli enerji şirketi Sonatrach ortaklığıyla Ceyhan Mega Petrokimya Endüstri Bölgesi'nde, 1,7 milyar dolar yatırımla polipropilen üretim tesisi kurulacağını anımsatan Bakan Dönmez, 'Karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi her iki ülkenin yararına olacaktır.' dedi.

AA10 Kasım 2021 Çarşamba 14:41 - Güncelleme: 10 Kasım 2021 Çarşamba 14:41
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cezayir Enerji ve Maden Bakanı Muhammed Arkab ile görüştü.

Dönmez, çeşitli temaslar için bulunduğu ülkenin başkenti Cezayir'de Arkab ile görüşmesi öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

İki ülke arasında yatırım yapılabilecek birçok alan olduğunu vurgulayan Dönmez, bu potansiyelin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Dönmez, ülkenin milli enerji şirketi Sonatrach ortaklığıyla Ceyhan Mega Petrokimya Endüstri Bölgesi'nde, 1,7 milyar dolar yatırımla polipropilen üretim tesisi kurulacağını anımsatarak, "Böylece Türkiye'de de bir Cezayir firmasının yatırımını birlikte hayata geçirmiş olacağız. Karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi her iki ülkenin yararına olacaktır." diye konuştu.

Bakan Dönmez, daha sonra Cezayir Enerji ve Maden Bakanlığında mevkidaşı Arkab ile görüşme gerçekleştirdi.

Adana'da kurulacak tesisin 2024'te tamamlanıp üretime geçmesi hedefleniyor. Buradaki üretimin, Türkiye'nin polipropilen ithalatının yüzde 20'sini ikame ederek, cari açığın önlenmesi için 250 milyon dolarlık katkı sağlaması hedefleniyor.

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