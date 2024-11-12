Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ödemeler Dengesi istatistiklerinin açıklanmasının ardından Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bülteni'ni yayımladı.

Buna göre, Türkiye'ye bu yılın eylül ayında 1,1 milyar dolar değerinde UDY girişi kaydedilirken, 2024'ün üçüncü çeyreğindeki UDY girişleri 2,8 milyar dolara ulaştı.

Yılın 9 ayında Türkiye'ye gelen toplam UDY miktarı 7 milyar 670 milyon dolar oldu. Söz konusu dönemde, 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 8'lik artış kaydedilirken, 2002'den itibaren Türkiye'ye gelen UDY girişlerinin toplam değeri ise 271 milyar doları aştı.

Ülkeye gelen toplam UDY'nin 4,3 milyar doları yatırım sermayesi şeklinde olurken, yabancı uyruklulara gayrimenkul satışından 2,2 milyar dolar, borçlanma araçlarından 1,6 milyar dolarlık UDY girişi gerçekleşti.



Aynı dönem içerisinde yatırım tasfiyelerinin 474 milyon dolar değerinde aşağı yöndeki etkisiyle söz konusu dönemde toplam UDY girişi 7 milyar 670 milyon dolar oldu.

- EN FAZLA YATIRIM "TOPTAN VE PERAKENDE TİCARETTE" GERÇEKLEŞTİ

Ocak-eylül döneminde toplam yatırım sermayesi girişleri 4 milyar 331 milyon dolar olurken, "toptan ve perakende ticaret" 932 milyon dolarlık yatırım girişiyle yüzde 22 pay aldı.

"Bilgisayarlar, elektrik-elektronik ve optik ürünlerin imalatı" geçmiş performanslarının üzerine çıkarak, yatırım sermayesi girişlerinin yüzde 11'ini çekti.

En fazla yatırımın gerçekleştiği diğer sektörler, yüzde 9 payla "kimyasalların, kimyasal ürünlerin ve temel eczacılık ürünleri ile malzemelerinin imalatı" ve yüzde 8'er payla "finans ve sigorta faaliyetleri" ile "mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler" oldu.

- UDY'DE HOLLANDA, ALMANYA, ABD, İRLANDA, AZERBAYCAN VE İSVİÇRE BAŞI ÇEKİYOR

2002-2023 dönemi toplamında yatırımların tarihsel olarak yüzde 58'ini gerçekleştiren Avrupa Birliği ülkeleri, 2024'ün 9 ayında yüzde 52'lik bir payla en fazla yatırım yapan bölge olmaya devam etti.

Geçmiş dönemin ikinci en büyük yatırımcısı olan AB üyesi olmayan Avrupa ülkeleri ise söz konusu dönemde yüzde 18'lik paylarıyla en fazla yatırım yapan ikinci bölge oldu.

9 ayda ülkeler özelinde, Hollanda yüzde 19 ile en büyük paya sahip olurken, onu yüzde 12 ile Almanya, yüzde 11 ile ABD, yüzde 8 ile İrlanda, yüzde 7 ile de Azerbaycan ve İsviçre takip etti.

