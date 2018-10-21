Türkiye’ye borcumuzu ödemeye geldik

2 yıl önce 800 milyon dolara Cinemaximum markasıyla hizmet veren Mars’ı satın alarak Türkiye sinema pazarına giren CGV Mars Entertainment Group, Türkiye’yi üs ilan etti. İki yılda 224 milyon lira yatırım yapan grup, önümüzdeki beş yılda 200 milyon dolar daha yatırım planlıyor. Avrupa pazarına da Türkiye üzerinden açılmayı planlayan grubun üst düzey yöneticileri, Seul’da Türk gazetecilere şirketin gelecek planlarını anlattı.

DESTEĞİ UNUTMAYIZ

Ayla filminin yapımına verdiği destekle de gündeme gelen CGV’nin İş Geliştirme CEO’su Byug Hwan Choi, Türkiye’ye iki yıl önce girdiklerini, o dönem ülkeye tek seferde yapılan en büyük yatırımı yaptıklarını dile getirerek “Türkiye’ye geldikten sonra Türkiye olduk. Bizi dışarıdan gelen biri gibi görmeyin. 70 yıl önce Türk Kuvvetleri bize destek oldu. Bunu unutmayız. Borcumuzu geri ödeme çabasındayız” dedi. Choi “Ne kadar çok risk alırsanız geri dönüşü o kadar çok olur diye düşünüyoruz. Şimdi yatırımlarımızı Anadolu’ya yoğunlaştıracağız. İçerik üretimine de ağırlık vereceğiz” diye konuştu. Kurlardaki dalgalanmaya da dikkat çeken Choi “Sinemayı kurtaracak olan döviz kuru değil, iyi hikayeler ve iyi içerik. Bunları bir araya getirirsek Türkiye sinema piyasası gelişir” dedi.

YAPIMCILARA DESTEK

Osmanlı gibi bir geçmişi olan bir ülkenin umut verdiğini anlatan Choi, Türkiye’nin güzel tarihi hikayeler, umut veren bir dizi ve yapım sektör ve geniş coğrafyaya sahip olduğunu belirterek, “Türkiye’de iyi yapımcılar var, ellerinden tutacağız, onları iyi projelerde destekleyeceğiz. Dizi ihracı konusunda işbirliği yapacağız” diye konuştu. Türkiye’nin içinden geçtiği ekonomik durumun düşüncelerini değiştirmediğini söyleyen Choi, uzun dönemli plan yapan bir şirket olduklarını ve Türk piyasasına güvendiklerini dile getirdi.

TÜRKİYE UÇACAK

CGV Global CEO’su Seo Jung ise “Dolar iki ay önce 7 liraya kadar çıkmıştı ama şimdi dengelendi. Türkler zorluklardan nasıl çakacağını bilen yüce bir millet. Jeopolitik konumundan dolaylı hep spot ışıkları altında olan bir ülke. Türkiye eskisi gibi uçuşa geçecek” dedi.

Rakamlarla CGV