Türkiye’ye borcumuzu ödemeye geldik
800 milyon dolarlık satın alma ile Türkiye pazarına iki yıl önce giren Güney Koreli CGV, 5 yılda 200 milyon dolar daha yatırım yapacak. Grubun CEO’su Byug Hwan Choi “70 yıl önce Türk askeri bize destek oldu. Borcumuzu geri ödeme çabasındayız” dedi.
- YAŞAR KIZILBAĞ
2 yıl önce 800 milyon dolara Cinemaximum markasıyla hizmet veren Mars’ı satın alarak Türkiye sinema pazarına giren CGV Mars Entertainment Group, Türkiye’yi üs ilan etti. İki yılda 224 milyon lira yatırım yapan grup, önümüzdeki beş yılda 200 milyon dolar daha yatırım planlıyor. Avrupa pazarına da Türkiye üzerinden açılmayı planlayan grubun üst düzey yöneticileri, Seul’da Türk gazetecilere şirketin gelecek planlarını anlattı.
DESTEĞİ UNUTMAYIZ
Ayla filminin yapımına verdiği destekle de gündeme gelen CGV’nin İş Geliştirme CEO’su Byug Hwan Choi, Türkiye’ye iki yıl önce girdiklerini, o dönem ülkeye tek seferde yapılan en büyük yatırımı yaptıklarını dile getirerek “Türkiye’ye geldikten sonra Türkiye olduk. Bizi dışarıdan gelen biri gibi görmeyin. 70 yıl önce Türk Kuvvetleri bize destek oldu. Bunu unutmayız. Borcumuzu geri ödeme çabasındayız” dedi. Choi “Ne kadar çok risk alırsanız geri dönüşü o kadar çok olur diye düşünüyoruz. Şimdi yatırımlarımızı Anadolu’ya yoğunlaştıracağız. İçerik üretimine de ağırlık vereceğiz” diye konuştu. Kurlardaki dalgalanmaya da dikkat çeken Choi “Sinemayı kurtaracak olan döviz kuru değil, iyi hikayeler ve iyi içerik. Bunları bir araya getirirsek Türkiye sinema piyasası gelişir” dedi.
YAPIMCILARA DESTEK
Osmanlı gibi bir geçmişi olan bir ülkenin umut verdiğini anlatan Choi, Türkiye’nin güzel tarihi hikayeler, umut veren bir dizi ve yapım sektör ve geniş coğrafyaya sahip olduğunu belirterek, “Türkiye’de iyi yapımcılar var, ellerinden tutacağız, onları iyi projelerde destekleyeceğiz. Dizi ihracı konusunda işbirliği yapacağız” diye konuştu. Türkiye’nin içinden geçtiği ekonomik durumun düşüncelerini değiştirmediğini söyleyen Choi, uzun dönemli plan yapan bir şirket olduklarını ve Türk piyasasına güvendiklerini dile getirdi.
TÜRKİYE UÇACAK
CGV Global CEO’su Seo Jung ise “Dolar iki ay önce 7 liraya kadar çıkmıştı ama şimdi dengelendi. Türkler zorluklardan nasıl çakacağını bilen yüce bir millet. Jeopolitik konumundan dolaylı hep spot ışıkları altında olan bir ülke. Türkiye eskisi gibi uçuşa geçecek” dedi.
Rakamlarla CGV
Asya’da pazar lideri.Güney Kore’nin en büyük, dünyanın 5. büyük sinema zinciri. Güney Kore’nin en büyük sinema zinciri.Güney Kore’nin yanı sıra ABD, Çin, Vietnam, Endonezya, Meyanmar, Rusya ve Türkiye olmak üzere toplam 8 ülkede de faaliyet gösteriyor.Türkiye’de 38 kent, 99 sinema, 884 perde, 121 bin 348 koltukla hizmet veriyor. Türkiye’de toplam istihdamı 1486 kişi.Türk yapımcılara verdiği destek yıllık 30 milyon lira.
Doğu’da peş peşe sinema açıyor
CGV Mars Entertainment Türkiye CEO’su Dong Won Kwok, Türkiye’nin her yerine dünya standartlarında sinema hizmeti götürmeyi amaçladıklarını belirterek, yatırımların rotasını Anadolu ve Doğu illerine çevirdiklerini söyledi. Daha önce sinema olmayan illerde de açılışlar yaptıklarını anlatan Kwok, “Erzurum, Şanlıurfa, Adıyaman, Çorum, Yozgat gibi birçok şehirde Cinemaximum markası ile yer almaya başladık. Son olarak, eylül ayında Bingöl’de ilk, Mardin Kızıltepe’de, ikinci sinemayı açtık” dedi. Aynı zamanda 2018’in ilk yarısında Cinemaximum markası ile 38 ile yaygınlaşan şirketin 100. sinemayı Ankara Atakule’de açacaklarını söyleyen Kwok halen 884 salon ve 121 bin 348 koltuk ile sinemaseverlere hizmet verdiklerini anlattı.
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